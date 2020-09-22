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道瓊跌509點！美股周一全面下挫　標普「連跌4交易日」2月以來首次

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▲▼美股,華爾街,紐約證券交易所,紐約證交所,紐交所。（圖／CFP）

▲投資人看不見前景，美股9月表現差。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續重挫各國經濟，全球居首的美國確診人數將突破700萬人，加上總統大選接近而最新一輪紓困法案仍卡在國會，使投資人更加看不見前景。美東時間周一（21日）美股開盤全線大跌，儘管終場小幅回升，道瓊仍跌破500點， 標普也出現今年2月以來首次連續4個交易日跌收。

道瓊工業指數終場下挫509.72點，或1.84％，收在27,147.70點；那斯達克指數下跌14.48點，或0.13％，收在10,778.80點；標普指數終場下跌38.41點，或1.16％，以3,281.06點作收。

道瓊盤中一度跌幅900點，創下8日下跌2.3％以來最大單日跌幅，也讓9月股市埋上更深一層陰影。標普指數9月下跌逾6％，並創下自2月以來首次連續4個交易日下跌，前一周已連續跌收3日。此外那斯達克指數9月也已下跌8.5％。

美國尚看不見日常生活回歸的那一天，投資人憂心疫情再起又將封城，周一開盤全面下挫，金融股集體下跌，科技股拋售潮力度加大，各家股價也普遍受挫。另一方面，美國總統川普先前表示11月前讓疫苗上架，至今仍有諸多疑問，公衛專家和藥廠甚至指出可能得等到明年上半以後才有望推出。

隨著最高法院自由派大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）高齡辭世，繼任人選成為總統大選前又一個顯著問題，並可能讓國會兩黨對第二輪紓困法案的談判更難達成共識。

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