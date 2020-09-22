募資4,500萬破台灣掃地機器人紀錄！ECOVACS T8系列「解放雙手」不碰到過敏原

▲在flying V募資突破4,500萬的ECOVACS T8家族引爆掃地機器人界熱議。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

對於現代人來說，擁有乾淨、整潔的居家環境絕對是重要指標。為了追求下班能夠再多30分鐘追劇、休息，許多人都會入手「掃地機器人」打掃環境，只要簡單一鍵就能自動清潔，成為現代人必備懶人家電。但隨著科技進步，單純只有「掃、吸、拖」功能的掃地機器人已經不夠吸引人，科沃斯ECOVACS突破業界，推出最新T8家族系列新品，提供「解放雙手、完全自動」的全新使用經驗，在清掃過程中不會碰到任何過敏原，大受市場好評。

再也不自轉！AIVI類視覺神經、3D結構光讓T8就像真人打掃

科沃斯ECOVACS T8家族這次在flying V上進行集資，推出兩款全新掃地機器人，分別是DEEBOT T8 AIVI及DEEBOT T8 兩種型號。跟過去幾代相比，這次在識別科技上做出重大改革，DEEBOT T8 AIVI擁有全新AIVI類視覺神經技術、T8則搭載True Detect 3D結構光，能夠立即辨識眼前物品，以2毫米為單位閃躲家中小型物件，不管是嬰兒玩具、毛寵碗盆都能自動偵測，讓以往低階掃地機器人因為低智能辨識導致「撞牆、原地自轉」等尷尬狀況通通Out，不用幫忙開路才能完成打掃。

而一般消費者所擔心的「不夠聰明」，也不會在T8家族上看到。將應用在無人汽車上的dToF技術移植到上面，搭載True Mapping航太級導航，只要經過幾次的熟悉，就能夠完整還原家中佈局，如同真人記憶一樣打掃每一個想要清潔的區塊。

▼DEEBOT T8 AIVI(左）、T8（右）的黑色鏡面髮絲紋、白色鋼琴烤漆讓整體十分有質感。

480次/分鐘震動超越人手！遠端監控意外製造萌寵笑點

掃拖合一的T8家族使用OZMO™ Pro震動擦地，以每分鐘480下超越人手極限擦拭地板，搭配可更換式濕拖功能，讓家裡地板就像是被溫柔呵護，對於家中有毛小孩，毛髮、髒腳印滿屋跑的人來說更方便，不管是乾拖、濕拖或是乾濕拖都能一次搞定，對於重點清潔區塊例如廚房、臥室等，這樣的強拖技術無疑節省下許多時間。

此外，搭配ECOVACS App還能利用掃地機器人的前端鏡頭當作「遠端監控」，一機就能掌握毛小孩在家的狀況，再加上許多毛寵都會跟掃地機器人「當朋友」，如果一打開家門就看到毛寵搭乘掃地機器人出巡的畫面，一定會將一整天上班的疲勞通通消除。另外，T8家族連輪胎都大升級，越野跨障輪胎配上大緩衝空間，不管是地板間的間隔或是較為不平的路面，都能在不碰撞機體的情形下移動，延長使用壽命。

▼DEEBOT T8 AIVI的「Auto-Empty自動集塵盒」能在清潔時不碰到過敏原。

「解放雙手、完全自動」 不用碰到任何過敏原就能打掃完成！

這次DEEBOT T8 AIVI及DEEBOT T8除了在辨識科技上有重大突破外，那就是AIVI型號配置一台「Auto-Empty自動集塵盒」。對於想要擁有掃地機器人的家庭來說，除了省下時間，有許多人是衝著想降低家中灰塵量、減少過敏原，但傳統的掃地機器人清潔完後，還要自己將集塵盒拿出來倒，增加跟灰塵接觸的機會，讓人不禁有點尷尬。這時只要使用「Auto-Empty自動集塵盒」，就能讓DEEBOT T8 AIVI在打掃完後自動歸位，將灰塵吸入集塵袋中，等到收集滿後直接丟掉，平均2-3個月清潔一次即可，大幅降低與過敏原接觸的機會，達成「解放雙手、完全自動」的夢想。

此外，跟以往的型號一樣，都可以通過WiFi連上手機，使用ECOVACS App選擇想要的清潔模式，在辦公室一鍵操控、自動清潔，即使出門在外也能維持家中環境，如同擁有專屬管家享受智慧家居生活，輕鬆又省力。

▼在家裡就能透過App一指預約打掃，還能調整水量、清潔次數。

這款備受矚目的科沃斯ECOVACS DEEBOT T8家族才剛在flying V上推出募資相關資訊，就受到消費者熱烈討論，短短一個半月就超過4,500萬募資，成為台灣目前掃地機器人眾籌金額最高的品牌。你想要每天回家就享受高品質居家生活，或是多出30分鐘能夠多陪陪家人、打場電動嗎？現在就快到集資平台上點點手指，招募這名「聰明夥伴」，一起打造懶人專屬居家生活。

【ECOVACS T8系列開箱】

▼DEEBOT T8 AIVI完整包裝。

▼DEEBOT T8 AIVI前方的鏡頭也可透過App遠端監控。

▼DEEBOT T8。

▼刷頭能輕鬆扣上、拆除。

▼三段式電控水箱。

▼越野輪胎配上大空間緩衝，可以減少碰撞、延長機體壽命。

▼420ml的集塵盒能容納80坪空間髒污。

▼三層式濾網結構可有效過濾過敏原。（由上到下可水洗金屬網、活性碳濾網、可水洗HEPA濾網）

▼環保的布質拖布及拋棄式拖布任君挑選。



▼集塵袋上方有紙手把，完全不會碰到袋子本體。

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