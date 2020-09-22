　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廖國棟求回立院拚戰「美豬美牛」　丁復華爆哭：想顧病兒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國民黨立委廖國棟。（圖／翻攝自Facebook／廖國棟）

▲廖國棟希望獲得交保回國會為「美豬美牛」議題監督執政。（資料照／翻攝自廖國棟Facebook）

記者劉昌松／台北報導

立委廖國棟21日被起訴涉嫌收賄790萬元，台北地院晚間召開移審羈押庭，廖表示，自己是國民黨團總召，需要進立院為「美豬美牛議題」激烈攻防，還要為原民爭取轉型正義，希望獲500萬元交保，但檢察官反譏，廖過去把寶貴時間用來收賄，已經背棄全國原住民期望，仍建請法院繼續羈押。

廖國棟涉嫌從2015年初開始，透過研究室主任丁復華引薦白手套郭克銘後，並且多次利用在經濟委員會上，以「包庇財團」、「商業登記之恥」等重話羞辱官員、甚至以提案凍結、刪除共3億3625萬元預算的方式，施壓經濟部配合協助太流公司前董座李恆隆奪回SOGO經營權，藉此收賄790萬元。

▲▼立委集體收賄白手套、是知管理顧問公司總經理郭克銘。（圖／記者游宗樺攝）

▲檢察官批立委集體收賄白手套郭克銘讓立院淪為待價而沽的賣場。（資料照／記者游宗樺攝）

但廖國棟到了法院仍矢口否認收賄，並強調自己是立院國民黨黨團總召，經濟委員會成員，本屆會期將就美豬美牛議題有激烈攻防，國民黨負有監督執政的義務，且希望能繼續完成原住民轉型正義的工作。

檢察官當庭對廖遭收押可能影響原民權益感到遺憾，但也反嗆，廖申報財產296萬餘元，名下不動產市價近2.7億元，財力足夠在境外過優渥富裕生活，且以廖有強大政治影響力，可影響共犯、證人供述甚至湮滅證據，而廖過去把寶饋時間挪作收賄，為他人私利行使了60多次立委職權，已經背棄原民期望，無法期待還能為選民監督政府。

▲▼丁復華。（圖／記者劉昌松攝）

▲廖國棟的研究室主任丁復華已經轉為污點證人。（資料照／記者劉昌松攝）

白手套郭克銘也否認犯罪，堅稱只是受李恆隆委託，支付網軍費、讓廖國棟辦豐年祭的費用，並且建議比照遠東集團給候選人的政治支持價碼，給立委陳超明、時代力量各200萬元政治獻金，希望法官能准予30萬元交保，檢察官則痛批郭，利用立委長期對行政官員的霸權心態，作賺錢門路，招攬陳情業者、行賄立委，讓立院淪為待價而沽的賣場。

已經獲檢察官同意轉為污點證人的丁復華則表示，從律師口中得知，早產開過2次刀、腎臟部分壞死的兒子，第一天上小學就因過動適應不良，丁說著說著突然激動爆哭，希望准予50萬元交保，「很心痛，我的錯造成法官、檢察官這麼大困擾，可以的話，讓我回去(為兒子)做個安排」。

療癒！紓壓！心訣大公開

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
楊丞琳深夜「道別信」談感情　感性送走小鬼：初戀困擾很久了吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

叫經濟部官員給SOGO股東罵…陳超明涉賄怨「關傻了」請求交保

廖國棟求回立院拚戰「美豬美牛」　丁復華爆哭：想顧病兒

快訊／內湖公車衝人行道1死1傷　肇事駕駛走出警局臉色沉重

收賄不起訴！趙正宇：選舉有「西瓜效應」，大家看到我就給錢

立委趙正宇助理敲詐殯葬業者千萬元　林家麒：我就是貪念越來越大

涉收2580萬弊案登榜首　蘇震清求交保：我聯考英文0分不會逃

內湖公車撞24機車奪命、警員送醫　肇事原因出爐「駕駛睡著」

高雄男載女友墾丁遊　遇夕陽眩光撞護欄翻車同受傷

近距離恐怖目擊！內湖公車「撞飛24車」衝人行道1死　警翻滾掙扎

外送員送餐噴鼻血！樓梯間「春光片」外流　老司機揭密鑽石大樓

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

樂天「挑戰用完」又2度上場抗議　 裁判開會改判...象迷怒：趕出去

叫經濟部官員給SOGO股東罵…陳超明涉賄怨「關傻了」請求交保

廖國棟求回立院拚戰「美豬美牛」　丁復華爆哭：想顧病兒

快訊／內湖公車衝人行道1死1傷　肇事駕駛走出警局臉色沉重

收賄不起訴！趙正宇：選舉有「西瓜效應」，大家看到我就給錢

立委趙正宇助理敲詐殯葬業者千萬元　林家麒：我就是貪念越來越大

涉收2580萬弊案登榜首　蘇震清求交保：我聯考英文0分不會逃

內湖公車撞24機車奪命、警員送醫　肇事原因出爐「駕駛睡著」

高雄男載女友墾丁遊　遇夕陽眩光撞護欄翻車同受傷

近距離恐怖目擊！內湖公車「撞飛24車」衝人行道1死　警翻滾掙扎

外送員送餐噴鼻血！樓梯間「春光片」外流　老司機揭密鑽石大樓

叫經濟部官員給SOGO股東罵…陳超明涉賄怨「關傻了」請求交保

這不是雪諾！基特哈靈頓「把混蛋演超好」　片場瘋狂行徑曝

李秉憲、李珉廷罕見隔空曬恩愛　「夫妻同一視角」放閃了！

彰化4天2起上吊「送肉粽」！載到無人海邊送煞　里長緊急公告路線

廖國棟求回立院拚戰「美豬美牛」　丁復華爆哭：想顧病兒

中職／統一獅作客桃猿　布雷克拚6連勝對決霸能

新北環教鋒芒再現　第七屆國家環境教育獎榮獲佳績

中秋節限定面膜禮盒　1片30元、天天敷也不心疼

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

快訊／公車失控撞入銀行　

開寄賣賓士載妹！男業務撞車逃跑：怕被罵

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

潑屎哥收集屎尿從頭淋下！親曝「金針菇來源」

內湖公車衝上人行道　1人死亡

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

求交保　蘇震清：我聯考英文0分不會逃

即／潑屎原因曝光！「潑屎哥」緊張到爆

女士官激戰海軍上士　下場曝

更多熱門

相關新聞

趙正宇收賄不起訴：西瓜效應讓錢越來越多

趙正宇收賄不起訴：西瓜效應讓錢越來越多

立委趙正宇被遭控將212萬土地仲介佣金，開立政治獻金逃稅67萬元，以及家中170萬現金來源不明。台北地院今晚開庭，趙供稱170萬元選舉期間，是支持者給他的政治獻金，但來源相當混亂，他沒辦法明確告訴是誰給的，對於逃漏稅他則是當庭坦承因為自己對稅法規定不清楚才犯錯。他這次被起訴的罪名均非重罪，事證已調查完畢，沒有羈押必要，律師則懇求法官裁定讓趙無保飭回。

求交保　蘇震清：我聯考英文0分不會逃

求交保　蘇震清：我聯考英文0分不會逃

國會4立委涉賄被起訴！19萬月薪照領

國會4立委涉賄被起訴！19萬月薪照領

關鍵字：

立委立法院SOGO收賄貪瀆白手套行賄貪污廖國棟丁復華郭克銘李恆隆

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

白海豚加速彎！2波變天鋒面轉雨

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

更多

最夯影音

更多
峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面