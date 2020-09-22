廖國棟求回立院拚戰「美豬美牛」　丁復華爆哭：想顧病兒

▲廖國棟希望獲得交保回國會為「美豬美牛」議題監督執政。（資料照／翻攝自廖國棟Facebook）

記者劉昌松／台北報導

立委廖國棟21日被起訴涉嫌收賄790萬元，台北地院晚間召開移審羈押庭，廖表示，自己是國民黨團總召，需要進立院為「美豬美牛議題」激烈攻防，還要為原民爭取轉型正義，希望獲500萬元交保，但檢察官反譏，廖過去把寶貴時間用來收賄，已經背棄全國原住民期望，仍建請法院繼續羈押。

廖國棟涉嫌從2015年初開始，透過研究室主任丁復華引薦白手套郭克銘後，並且多次利用在經濟委員會上，以「包庇財團」、「商業登記之恥」等重話羞辱官員、甚至以提案凍結、刪除共3億3625萬元預算的方式，施壓經濟部配合協助太流公司前董座李恆隆奪回SOGO經營權，藉此收賄790萬元。

▲檢察官批立委集體收賄白手套郭克銘讓立院淪為待價而沽的賣場。（資料照／記者游宗樺攝）

但廖國棟到了法院仍矢口否認收賄，並強調自己是立院國民黨黨團總召，經濟委員會成員，本屆會期將就美豬美牛議題有激烈攻防，國民黨負有監督執政的義務，且希望能繼續完成原住民轉型正義的工作。

檢察官當庭對廖遭收押可能影響原民權益感到遺憾，但也反嗆，廖申報財產296萬餘元，名下不動產市價近2.7億元，財力足夠在境外過優渥富裕生活，且以廖有強大政治影響力，可影響共犯、證人供述甚至湮滅證據，而廖過去把寶饋時間挪作收賄，為他人私利行使了60多次立委職權，已經背棄原民期望，無法期待還能為選民監督政府。

▲廖國棟的研究室主任丁復華已經轉為污點證人。（資料照／記者劉昌松攝）

白手套郭克銘也否認犯罪，堅稱只是受李恆隆委託，支付網軍費、讓廖國棟辦豐年祭的費用，並且建議比照遠東集團給候選人的政治支持價碼，給立委陳超明、時代力量各200萬元政治獻金，希望法官能准予30萬元交保，檢察官則痛批郭，利用立委長期對行政官員的霸權心態，作賺錢門路，招攬陳情業者、行賄立委，讓立院淪為待價而沽的賣場。

已經獲檢察官同意轉為污點證人的丁復華則表示，從律師口中得知，早產開過2次刀、腎臟部分壞死的兒子，第一天上小學就因過動適應不良，丁說著說著突然激動爆哭，希望准予50萬元交保，「很心痛，我的錯造成法官、檢察官這麼大困擾，可以的話，讓我回去(為兒子)做個安排」。

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