小資族必收！三星平板「Galaxy Tab A7」10月登場　售6,990元起

▲台灣三星推出Galaxy Tab A7，售價6990起。（圖／三星電子提供）

記者林妤柔／綜合報導

數位學習及串流影音逐漸成為現代人的日常習慣，對此，台灣三星推出Galaxy Tab A7，分為WiFi及LTE兩種版本，依型號共有灰、金、銀三色可供選擇。WiFi版32GB建議售價NT$6,990、64GB建議售價NT$8,490；LTE版32GB建議售價NT$9,900，上述三款型號將自10月1日起陸續於全台通路上市。

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▲三星Galaxy Tab A7有灰、金、銀三色型號可供選擇。（圖／三星電子提供）

Galaxy Tab A7搭載10.4吋大螢幕、對稱極窄邊框設計，使用者可清楚瀏覽影片等內容細節，提升觀看舒適感。外型以全金屬輕薄機身，搭配時尚的經典中性色調，能自然融入每日穿搭，化身質感單品，攜帶外出也輕盈無負擔。前鏡頭改採橫向配置，貼心符合人體工學，當與家人好友視訊或參加線上學習課程時，可以將視線自然直視前方螢幕，更加直覺地與對方進行互動交流。

另外，Galaxy Tab A7升級搭載4組Dolby Atmos環繞立體喇叭，結合大螢幕帶來「聲」歷其境的聽覺享受，加上7,040mAh超大電量，沉浸歡樂時光不斷電；此外，內建Samsung Kids應用程式提供多款數位遊戲，讓孩童從遊戲中學習邏輯思考，並盡情探索音樂創作、數位繪畫，增進親子感情。

▲Galaxy Tab A7支援自動熱點功能。（圖／三星電子提供）



最後，Galaxy Tab A7支援「自動熱點」功能，當位於無提供WiFi的環境，只需點選該功能，無須拿起手機，即會自動開啟所連結的手機熱點，快速進行網路連線。透過「快速分享」，可將檔案同時傳輸至最多5個Galaxy設備，彼此分享生活點滴更方便。