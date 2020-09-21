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破天荒！立法院召集朝野協商　討論是否同意「續押」4涉貪立委

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▲▼陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）

▲陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣台北地方檢察署偵辦立委蘇震清、廖國棟、陳超明與趙正宇疑涉收賄案，21日偵查終結，4名現任立委被依《貪污治罪條例》起訴，北檢將於上午10時召開記者會說明。這將是國會全面改選後，首次遇到現任立委遭羈押。至於立法院是否會在會期中同意繼續羈押立委，立法院也破天荒地決定盡快召集朝野協商處理這件事。

根據《憲法》增修條文第4條第8項規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」立法院的會期每年2次，分別是每年2月至5月底，以及9月至12月底的法定集會期間，必要時得依法延長會期，本次立院會期已經在18日開議。

對於能否繼續羈押立委一事，立法院長游錫堃在17日受訪表示，站在立法院立場，希望勿枉勿縱，就三權分立，立法權與司法權分立而治，因此希望司法院能尊重憲政，符合憲法規定處理，如果說有任何處理，「必須要立法院會同意，而不是我決定。」

台北地院10日發函給立法院，告知4名現任立委羈押並禁見一事。立法院由人事處回函，呼籲要依憲法權力分立原則處理。至於北院若再度來函「徵詢」立法院許可， 林志嘉表示，會盡快召集朝野協商處理這件事。據了解，在朝野協商過後，屆時立法院將以「報告事項」方式提報院會處理。

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