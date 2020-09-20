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知名導遊自由哥猝逝！資深同業揭影響健康4主因　嘆：很多人身體不好

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▲▼ 導遊,觀光客,陸客 。（圖／記者張一中攝）

▲導遊工作內容繁雜，並非很多人以為只是跟著客人出去玩。（示意圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／台北報導

經常帶藝人團出國旅遊的知名領隊「自由哥」王柏翔驚傳驟逝，享年41歲，推斷死因與小鬼相同為心肌梗塞。有資深導遊就表示，很多導遊領隊身體健康都不好，因為工時長、吃飯時間短，甚至有時在帶團中會超過24小時沒睡，或是密集的帶團，都成為影響健康主因。

▲▼旅客,遊客,觀光,陸客,導遊,忠烈祠（圖／記者張一中攝）

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▲導遊帶團常會面臨許多突發狀況。（圖／記者張一中攝）

有20多年帶團資歷的賴姓導遊表示，導遊領隊並非許多人想像就是跟著客人出去玩而已，當一人帶團時，除了在途中需隨時確認飯店、餐廳與行程情況，還必須處理各種客人的臨時情況，「曾碰到在日本碰到客人身體不適需要送醫，但因飯店位於深山，到醫院單程就要一個半小時車程。」

▲▼自助旅行，自助遊，自助行，旅客，團體旅客，背包客，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅行，遊客，觀光客。（圖／記者蔡玟君攝）

▲若是出國旅遊，導遊必須比客人表訂集合時間提早一小時抵達機場準備。（圖／記者蔡玟君攝）

他說，客人經過診斷原來是「出門玩太興奮」導致，只要好好休息即可，但客人要求在醫院休息，等安頓好旅客再返回飯店已經早上6點，其他團員也起床準備集合，「你總不能跟大家說『因為我陪其他客人去醫院都沒睡，需要休息』，且大部分的人也不希望就醫的事情被其他團員知道，所以在完全沒睡的情況下，那天仍繼續帶團。」

▲▼日本,東京,觀光,旅遊,淺草寺,雷門,陸客,旅行團。（圖／實習記者袁茵攝）

▲從在景點集合客人，到用餐都會耗掉導遊很多體力。（圖／實習記者袁茵攝）

除了必須隨時處理客人突發狀況，短暫的吃飯時間也成為影響導遊健康原因之一。「若客人用餐時間是一小時，導遊必須先安排所有人就坐，確認餐點是否都上齊，同時還要介紹講解，再每桌關心一下，差不多半小時就過去了。」且有些餐廳必續當場結帳，若是人潮較多，導遊必須自己算好時間排隊結帳，最後吃飯時間只剩下10到15分鐘，「所以很多導遊都胃不好。」

▲▼自助旅行,陸客,旅客,觀光,商務客,商務旅行,背包客,旅行,旅店,住店,行李（圖／記者張一中攝）

▲導遊送客人進房間後不代表就能休息。（圖／記者張一中攝）

到晚上，送客人進飯店休息後也不代表工作結束，導遊必須再次確認隔天行程，加上隨著現在LINE等通訊軟體發達，越來越多客人會要求建立群組方便聯繫，但因隨時都能傳訊，五花八門的問題不斷在群組內提出，雖然導遊大都會盡責回覆，但也無形中壓縮到導遊的休息時間。

▲▼大阪，心齋橋，日本街道示意圖，赴日遊客示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲若是住在市區，很多客人會要求導遊額外帶他們到附近走走，或甚至去購物。（圖／記者蔡玟君攝）

賴姓導遊也表示，甚至晚上行程結束後，若是住在市區，也會有客人要求導遊再帶著他們到附近走走，例如藥妝店或免稅店購物等，也曾碰過客人以「有付你服務費」為由提出無理要求，「但導遊不是一天24小時賣給你。」

密集的帶團也會影響導遊健康，「有些旅行社因導遊少，只好一團接一團帶，」若是不帶，有些旅行社甚至會以「如果你不帶，那就讓你休息久一點不用帶團」威脅導遊，為了工作很多人只好拼命接，賴姓導遊語重心長表示，雖然可能帶一兩次次團就能賺到別人的月薪，但工時卻可能是一般人的好幾倍，希望大家也能重視導遊領隊工時過長問題。

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