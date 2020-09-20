　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疑點重重！女員工淚訴「外套男」搶80萬　警1天半拆穿：自導自演

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國男子從水打撈保險箱，如同打開潘朵拉盒子。（示意圖／取自Pixabay）

▲女員工謊稱公司遭搶，卻被警方揭穿是自導自演。（示意圖／取自Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本北海道帶廣市一間公司18日發生歹徒脅持女員工，奪走事務所內80萬日幣現金（約新台幣22萬）的搶案，然而經過警方1天半的調查後，卻發現該案疑點重重，受害女員工被搶後不但沒有馬上報警，甚至說不出有關犯人的其他細節，女員工這才坦承，所謂的搶案都是自導自演，80萬其實是被自己私吞了。事實上，案發當時因傳出搶匪仍在逃亡的消息，一度造成附近居民驚恐，甚至要求小學生不可單獨放學等，怎知卻是一場鬧劇。

根據《北海道文化電視》報導，警方18日接獲通報表示，該公司上午7時左右被一名男性搶匪搶走了80萬日幣（約新台幣22萬）的現金，而事發當時事務所內只有一名42歲女員工，根本無力反抗。然而警方到場後卻發現，事發後受害女員工並沒有報案，而是等到另一名員工一個半小時後上班，得知公司被搶時，才趕緊幫她報警。

▲▼ 日幣、日圓匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲警方正在調查剩下的80萬日幣被女員工藏去何處。（圖／記者湯興漢攝）

警方調查後發現，現場用來存放現金的手提保險箱雖然被打開，但是事務所內並沒有打鬥或是女員工掙扎的痕跡。另外，當警方向女員工詢問嫌犯特徵時，對方只回答出「他穿著一件外套」，對於其他穿著或是嫌犯的長相則是一問三不知。

警方做完筆錄後，覺得該案疑點重重，似乎沒有這麼簡單，於是隔天又再度要求女員工到案說明，沒想到該名女員工眼看快被拆穿，便主動坦承，其實一切都是自導自演，根本就沒有被搶一事。目前警方正在針對80萬（約新台幣22萬）現金的動向以及女子的犯案動機進行調查。

受到該起通報影響，該公司附近居民人心惶惶，由於當時傳出「搶匪仍在逃」的消息，當天周遭的小學更是繃緊神經，集體放學，深怕學生會遭受不測，所幸僅是虛驚一場。

►一抹有感凍齡必備，自然美積雪草煥活新生

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
小鬼最後訊息「憲哥，謝謝你照顧峮峮」　她一旁忍不住落淚
吳宗憲：寫了首歌送小鬼　「天堂有多遠，你的行李帶得夠不夠」
快訊／吳宗憲領峮峮、KID首發聲！　不捨小鬼離世
新冠肺炎增1境外移入　菲籍女來台工作入境採檢確診
PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機
Lulu慟9月失去2朋友「靈堂前眼淚止不住」：生活難生命更難
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醉夫不爽妻連生5女兒…操鐮刀剖肚逼流產！聽信預測：下個也是女孩

雙行星9月25日撞擊地球軌道 　NASA證實：直徑約100米…仍在追踨

字節跳動打臉川普！撇50億美元基金逆轉TikTok禁令：第一次聽說

疑點重重！女員工淚訴「外套男」搶80萬　警1天半拆穿：自導自演

「尋找我的iPhone」恐淪變態圈套！她跟訊號走　下秒來到無人暗巷

印尼辣妹騎車「屁股蛋上下晃」！裙撩到腰露出小丁　15秒影片瘋傳

美「阿嬤級」大法官金斯柏格癌逝　川普：2保守派女法官擇一接任

超落漆！英外相訪美　最雷保鑣「手槍忘在飛機上」嚇壞清潔工

密集恐懼慎入！丹頂鶴頭頂「美麗一抹紅」非羽毛　近看頭皮超麻

菸燙全身、下體撕裂傷！7歲女童遭虐哭求醫生：我想死...別救我

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

醉夫不爽妻連生5女兒…操鐮刀剖肚逼流產！聽信預測：下個也是女孩

雙行星9月25日撞擊地球軌道 　NASA證實：直徑約100米…仍在追踨

字節跳動打臉川普！撇50億美元基金逆轉TikTok禁令：第一次聽說

疑點重重！女員工淚訴「外套男」搶80萬　警1天半拆穿：自導自演

「尋找我的iPhone」恐淪變態圈套！她跟訊號走　下秒來到無人暗巷

印尼辣妹騎車「屁股蛋上下晃」！裙撩到腰露出小丁　15秒影片瘋傳

美「阿嬤級」大法官金斯柏格癌逝　川普：2保守派女法官擇一接任

超落漆！英外相訪美　最雷保鑣「手槍忘在飛機上」嚇壞清潔工

密集恐懼慎入！丹頂鶴頭頂「美麗一抹紅」非羽毛　近看頭皮超麻

菸燙全身、下體撕裂傷！7歲女童遭虐哭求醫生：我想死...別救我

醉夫不爽妻連生5女兒…操鐮刀剖肚逼流產！聽信預測：下個也是女孩

雙行星9月25日撞擊地球軌道 　NASA證實：直徑約100米…仍在追踨

吳宗憲認了「真的錄不下去」！　暫緩《玩很大》拍攝：比家人還像家人

塞爾提克走過內鬨拿「團隊勝利」　史瑪特、布朗扭扭屁股慶祝

清純高二妹開學日墜亡！目擊同學：她被4男「抬上樓頂」...警說法大反轉

921防災日發地震、海嘯國家級警報　手機明響2次...沒收到才要怕

進政大封存國民黨檔案　江啟臣批促轉會成民進黨「新警總」

新光盃熱舞賽不畏疫情近170組參賽創新高　冠軍奪10萬元獎金

日職／王柏融鎖定147公里速球　敲本季第2支二壘安打

每日確診人數6千→3千！菲律賓疫情「緩降」　取消入境全篩未定案

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

國際熱門新聞

全球每週5萬人染疫喪命！世衛：令人無法接受

外送員遭酒駕女撞死！60萬人怒了

封殺前夕變調！川普讓TikTok繼續與甲骨文沃爾瑪合作

印尼妹騎車「屁股蛋猛晃」15秒片曝光

丹頂鶴「一抹紅」真相曝　頭皮超麻

川普：中國對美製造問題比俄更大

泰國萬人學運　要求軍政府下台

德媒曝「中國侵台3種可能」！　

從加拿大寄給川普的包裹藏「眼鏡蛇2倍劇毒」

三明治被叼！裝潢工暴打踩死海鷗

在男友面前遭前男友性侵！她怒咬爆睪丸還擊

紐約州百人派對爆槍擊　2死14傷

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

50億美元讓川普點頭　TikTok不必賣斷

更多熱門

相關新聞

日本妹：iPhone這功能恐淪變態圈套

日本妹：iPhone這功能恐淪變態圈套

許多人都知道智慧型手機只要不要關機，就可以透過登入網頁的方式來進行位置的定位，進而找到遺失的手機，但近日有日本女網友就表示，這個看似安全的服務，其實暗藏危機，呼籲女性遺失手機的話，千萬不要一個人去找尋。

丹頂鶴「一抹紅」真相曝　頭皮超麻

丹頂鶴「一抹紅」真相曝　頭皮超麻

10歲童煮泡麵釀火災！為護弟「嚴重燒傷昏迷」

10歲童煮泡麵釀火災！為護弟「嚴重燒傷昏迷」

「平壤宣言」2周年！文在寅呼籲：北韓應遵守承諾

「平壤宣言」2周年！文在寅呼籲：北韓應遵守承諾

首登青瓦台！BTS獲文在寅邀請發表青年節演說

首登青瓦台！BTS獲文在寅邀請發表青年節演說

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

她通靈見「小鬼躲遺照右下角」

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

小鬼妹連2天一早就到！穿全黑緊勾老公

PTT開始檢討《玩很大》　紅隊：真是夠了

鬼鬼「挽著炎亞綸」再道別小鬼！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面