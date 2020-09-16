黃鴻升猝逝震驚演藝圈　好友IG「一片黑」...毛弟：說好要出去玩

▲藝人朋友紛紛發出黑色照片。（圖／翻攝自Instagram）

記者曾筠淇／綜合報導

小鬼（黃鴻升）今（16）日驚傳在北投區住處過世，警消人員抵達現場後發現，小鬼已經倒臥在臥室地面，呈現屍僵的狀態，享年36歲，經紀人稍早也已證實此事。小鬼生前的人緣極佳，不只大票網友紛紛留言表示不捨，不少演藝圈好友也各自發文追悼，以全黑照片來表示震驚和痛心。

小鬼14日才在臉書上直播，看起來並無異狀，和平常一樣活潑，豈料在直播尾聲與粉絲道別的留言，竟是他最後一次與粉絲互動。不只粉絲瘋狂湧入臉書、IG留言寫下自己悲痛的心情，演藝圈的好友們也紛紛發文哀悼。

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▲毛弟也在IG表示自己不捨的心情。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

小鬼生前的人緣極佳，同時也擁有好形象，不少演藝圈好友都在IG上發出黑色照片以表達震驚與不捨之情，舉凡Janet、愛紗、黃沐妍（小豬）、房思瑜、吳怡霈等人，全都不約而同發文悼念小鬼。

其中，毛弟（邱宇辰）也在IG上發出黑色照片並寫道，「我們8號才一起錄運動會…說好下次要出去玩的」，這個消息實在太突然，根本難以接受。據悉，小鬼與毛弟兩人感情好，且往來密切，前段時間一起錄製《綜藝完很大》，一週前更一起錄運動會，豈料短短一個禮拜的時間，卻天人永隔。