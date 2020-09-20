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李登輝追思會促成「扁蔡同框」　陳水扁：上帝的旨意

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▲▼蔡英文、陳水扁出席李登輝追思禮拜。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲蔡英文、陳水扁出席李登輝追思禮拜。（合成圖／台北市攝影記者聯誼會提供、翻攝總統府Flickr）

記者黃巈禾／台北報導

故總統李登輝的追思告別禮拜19日在真理大學舉行，前總統陳水扁、總統蔡英文均到場參加，也是兩人多年後首度同框。對此，陳水扁20日表示，「或許是上帝的旨意吧」。

▲▼李登輝19日追思禮拜,陳水扁。（圖／翻攝總統府Flickr）

▲陳水扁出席李登輝追思禮拜。（圖／翻攝總統府Flickr，下同）

陳水扁在臉書表示，美國故總統老布希生前遺願，要在人生最後一次的政壇發揮影響力，推動政治大和解，2018年12月5日老布希國葬日，果真促成昔日政敵和黨內心存芥蒂的前後任5位總統在華府國家大教堂政治大和解，分別是民主黨的卡特、柯林頓、歐巴馬和共和黨的小布希以及川普。

▲▼李登輝19日追思禮拜,陳水扁。（圖／翻攝總統府Flickr）

陳水扁指出，2005年4月8日故教宗若望保祿二世喪禮彌撒，不僅促成天主教、基督教國家與伊斯蘭世界的宗教大和解，也讓他成為建交70年來第一位踏上教廷的台灣總統，美國5人代表團，小布希邀請前總統老布希與柯林頓一起參加，喪禮彌撒坐在他旁邊的巴西總統夫婦更邀請分屬不同政黨甚至是政治對手的3位前總統共同與會。

▲▼故前總統李登輝告別追思禮拜，馬英九。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲馬英九出席李登輝追思禮拜。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

陳水扁提到，「李前總統沒說的，卻由蔡總統幫他做到了。多年來不同框的蔡總統和阿扁終於為了追思告別台灣民主之父而在一起，或許是上帝的旨意吧？！」

▼連戰、王金平出席李登輝追思禮拜。（圖／翻攝總統府Flickr）

▲▼連戰、王金平19日出席故總統李登輝追思禮拜。（圖／翻攝總統府Flickr）

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