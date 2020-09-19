老司機蒐集130萬張淫照上架收費！「主打本土」未成年幼女也受害

▲該站已被警方要求關閉。（圖／翻攝自網站）



記者崔子柔／綜合報導

在全球知名搜索引擎公司擔任網頁設計師的王姓男子架設網站，以「國產色情老司機」自稱，5年多累積上傳130萬張台灣本土色情影像、1千多部色情影片，讓會員付費觀看。目前王男已被逮捕，高雄橋頭地檢署指出，被害少女遍布全台，正調查是否有人是被迫拍攝或遭駭。

根據《自由時報》報導，台灣展翅協會舉發有網站散布大量色情影像，高雄市刑警大隊專案小組調查發現，該網站之性愛圖片內容包含大量國、高中生未成年自拍，還有疑似被偷拍的猥褻內容。

檢警15日至台北市松山區辦公大樓逮捕架設網站的王姓設計師，從他的雲端平台搜出130多萬張相片、1500多部影片，王男稱他起初是為了練習相關技術，才隨意架設一個自動化蒐集程式，可將特定網站上的裸露圖文、影片下載至自己建立的網站。

王男為了付託管主機的等費用，2019年1月起向會員每月收160元，後又改為週收160元，網站共有16萬會員，但只有少數加入付費會員，1年多來收取30萬元會費和廣告費。

警方查扣的影像發現，主角包括大量未成年幼女，且絕大多數都源自台灣本土。警方指出，散布、播送或販賣猥褻圖畫、影像等，觸犯刑法及兒童及少年性剝削防制條例，可處1年以上，7年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金。王男還觸犯散布兒少性交、猥褻照等罪，可處3年以下徒刑，得併科500萬元以下罰金。