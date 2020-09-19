Uber勝訴！交通部2000萬罰鍰全撤銷　最高法院判決關鍵原因曝光

圖文／鏡週刊

叫車平台Uber自2013年來台，因沒有申請運輸業執照，多次遭公路總局開罰單，累積罰鍰高達2,000萬，還被勒令停業。Uber不服提出行政訴訟，18日最高法院判決出爐，法官認為，業者違法經營計程車客運的管轄權應屬直轄縣市或交通部，公路總局無權對Uber開罰和勒令停業，先前開出的2,000萬罰單將全數撤銷。

綜合報導，最高法院表示，公路法把汽車運輸業分為9類，全數得向公路主管機關申請核發許可證才能營運。其中，「計程車客運業」則要以「主事務所」位在直轄市或以外者，向直轄市或交通部申請。

簡言之，最高法院認為，Uber無運輸執照的裁罰主管機關並非公路總局，僅交通部和直轄市政府才具有裁罰及勒令停業的管轄權，以此判決Uber勝訴，公路總局開出多達215張、共計2,000萬罰鍰將撤銷。

對於判決結果，交通部表示予以尊重，之後會再邀集各直轄市公路主管機關研議後續作法。而Uber回應，尊重判決結果，並重申去年就在政府輔導下轉型，與多元化計程車車隊服務，提供科技服務系統，未來也會持續致力於透過科技與創新，服務乘客、職業駕駛和多元化計程車隊與租賃業合作夥伴。



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