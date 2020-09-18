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【黃寶慧】慧眼看天下／美大使突卸任未知會北京 十月驚奇序幕!？川普售台7軍武「豪豬戰略」抗中到底!？

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新聞節目中心／綜合報導

美國大選剩下不到一個月，有「習近平老友」之稱的美國駐北京大使布蘭斯塔德無預警發出離任聲明，甚至沒有事先知會北京！預計到明年白宮新主人就任前，這個位置都會懸缺。川普是否是在宣告美中除了經貿關係，連外交也要脫鉤！？而就在美、台同時軍演之際，美國國務院次卿克拉奇9月17日到19日旋風訪台不到48小時，不只讓台美官方交往再度往上升級，還帶來一份見面禮：據路透社報導，美方希望靠著建設「台灣堡壘」制衡中國大陸勢力，有意擴大對台軍售7項武器，價值約2057億元。目的是用「豪豬戰略」，讓台灣渾身是刺，中國大陸想吞也吞不下去？《慧眼看天下》第114集，邀請到政大國關中心研究員嚴震生與軍情與航空網站主編施孝瑋，與主持人黃寶慧一起深度分析美中關係最新發展與情勢。

▲▼美國務次卿柯拉克率團抵台。（圖／外交部提供）

▲美國務次卿柯拉克率團抵台。（圖／外交部提供）

美次卿訪台伴手禮!?美擬擴大對台出售7武器
美國、日本、韓國、澳洲兩年一度的「勇敢之盾」軍演揭開序幕，台灣也正進行漢光兵推之際，美國國務院次卿克拉奇於9月17到19日率團訪台。這是繼8月美國衛生部長艾薩訪台後，美國再次派出高官訪問台灣。據路透社報導，美國還正計劃擴大對台軍售七種主要武器系統，包括包括水雷、巡弋飛彈和無人機，目的是讓台灣像「豪豬」渾身是刺、難以攻打。但美國友台的動作，卻觸動北京敏感神經。美次卿克拉奇抵台的同一天，解放軍隨即在東海展開軍演。大陸國台辦主任馬曉光，更在記者會上嘲諷總統蔡英文靠開放美豬、犧牲台灣人民的健康換美國高官訪台。諷刺「在美國的刀俎之下，民進黨甘為魚肉」。

▼行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨扛豬公抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨扛朱公抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）

交易需北京同意.川普不滿條款 TikTok收購案添變數
抖音國際版TikTok出售給美企的最後期限於9月15日截止，不過原本的買主微軟出局後，改由川普屬意的甲骨文公司洽談。外傳，美國財政部和TikTok母公司北京字節跳動以及甲骨文公司已經暫時同意甲骨文提議併購TikTok美國事業的修訂條款。不過川普16日卻改口，不滿意甲骨文只能擁有約20%的股權還保有演算法。北京字節跳動公司17日也宣稱這項交易必須經過大陸同意才會成交。雙雙為交易案增添變數。而就在這周，世界貿易組織 (WTO)也針對川普政府2018年對中國價值超過2000億美元的商品祭出關稅一事，做出了最後裁定，判定美國違反全球貿易規則。川普卻反嗆自己根本不喜歡WTO，還說要「做一些事」來進行反擊。

▼字節跳動（ByteDance）和TikTok。（圖／路透）

▲▼字節跳動（ByteDance）和TikTok。（圖／路透）

草莓農之子菅義偉上台 史板明夫:比安倍穩重
日本第99任首相菅義偉，9月16日正式帶領新內閣上路，當天晚上召開首場記者會，表示當前首要任務就是處理好日本的疫情問題。對於外交，則會將延續安倍的美日同盟主軸，但他也強調將會和中國大陸、俄羅斯等鄰國建立穩定的關係，展現出務實的態度。《慧眼看天下》特別連線專訪日本產經新聞台北支局長史板明夫分享觀點。他表示：相比安倍，菅義偉的行事風格更加低調穩重，也很務實。史板更舉例，在擔任日本官房長官的八年期間，菅義偉開了3200多場記者會從來都沒有失言過。

▼日本第99任首相菅義偉。（圖／路透）

▲▼菅義偉當選自民黨新任黨魁。（圖／路透）

迪士尼給中國的情書遭拒收!? 花木蘭票房.口碑慘
美國迪士尼改編自動畫的真人版電影《花木蘭》，請到中國大陸當紅的演員劉亦菲主演，還有鞏俐、甄子丹、李連杰等大咖加盟。導演形容這是「一封給中國的情書」。但日前該片在全球上映，票房和口碑卻是慘不忍睹。台灣、美國和韓國，因女主角劉亦菲的政治爭議湧現抵制浪潮。在迪士尼主打的中國大陸市場，也在影評網站上創下迪士尼有史以來的最低分紀錄。在中國大陸，花木蘭的首周票房只有2320萬美元，不到《獅子王》的一半。影評分析，大陸民眾不買單，除了劇本改編問題，還受到美中對抗的氛圍影響。但最主要的，恐怕還是迪士尼戴著「美國濾鏡」拍出來的《花木蘭》，讓大陸民眾看不習慣。

▼《花木蘭》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲▼《花木蘭》劇照，《花木蘭》首圖。（圖／迪士尼提供）

▼完整節目內容，將會於9月19日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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