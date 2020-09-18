OnePlus 強推中階5G新機！　矛頭指向 iPhone SE 和 Pixel 4a

▲OnePlus 推出中階5G新機，估計價格不到400美元。（圖／取自Android Central）



記者謝仁傑／綜合報導

OnePlus Nord 是一款各性能都相當平衡且良好的中階手機，現在 OnePlus Nord N10 5G 將搭載支援5G的Snapdragon 690晶片，即將在美國上市，目前還未公布發布日期，但外媒報導它將在 OnePlus 8T 之後發布。

OnePlus 在今年早些時候發布 Nord 時，曾提到這款手機是針對價格低於500美元的第一款中階機，搭載Snapdragon 765G，但 OnePlus 明確表示它將會推出的另一款改版款，應該就是這款 OnePlus Nord N10 5G。

新機具備 6GB RAM、128GB 儲存空間和 6.9 吋的 FHD+ 顯示器，螢幕更新率為90Hz，配備的相機組為6400萬像素、800萬像素的廣角鏡頭和200萬像素的輔助感測鏡頭，而雙自拍鏡頭是否會回歸則有待觀察；在晶片組的部分，高通稱其性能比Snapdragon 675高出25％。

OnePlus 的目標是將後續價格降低到400美元（約新台幣11,640元）以下，同樣階級的競爭對手則是 Google 的 Pixel 4a 和蘋果的 iPhone SE，且具有支援5G的優勢。

隨著 OnePlus 8 系列產品取得很好的表現，該公司轉向強化中階產品系列來延續銷售，雖然 Nord N10 5G 發布日期未知，但外媒指出《Android Central》指出，它很可能在 OnePlus 8 之後首次亮相。

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