OnePlus新中階機王「Nord」於7/10發布　自拍相機可望搭載雙鏡頭

▲OnePlus Nord渲染圖。（圖／取自Android Central）



記者謝仁傑／綜合報導

OnePlus中階手機「Nord」可望於兩週內推出，外媒報導指出，OnePlus Nord的前置鏡頭組配備了一個3200萬畫素的主感測器和一個800萬像素的輔助感測器，這會是OnePlus在自拍相機上的重大升級。

據《Android Central》指出，內幕消息人士證實，前置鏡頭組採用3200+800萬畫素的打孔相機，位置則於螢幕的左上角。先前有消息指，OnePlus Nord配備Snapdragon 765G處理器，具有90Hz AMOLED顯示器，並確認將在歐洲和印度首度推出，據傳基本款價格為299～330美元（約新台幣9,000～9,900元）。

OnePlus從3到8代的機型，都使用1600萬畫素的前置單鏡頭，不過這幾年除了OnePlus X之外，OnePlus手機的價格逐漸提升，甚至OnePlus 8 Pro的價格已接近蘋果或三星的旗艦機，失去了他們向來主打的高CP值優勢。

預計OnePlus於7月10日的發表會上發布「OnePlus Nord」，隨著蘋果與三星都即將推出新一年的機王，OnePlus若要在市場鞏固住原有的客戶，勢必得在提升質量的同時，再將原有的高CP值優勢找回來。

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