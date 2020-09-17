才剛跟1歲寶貝女兒過完生日　25歲女網紅遭暖爐活活電死

▲網紅在fb上po出多張與家人的溫馨合影。（圖／翻攝自Facebook／Kerollayne Oliveira II）

實習記者湯子暘／綜合報導

25歲IG網紅奧利維亞（Kellollayne Oliveira）擁有超過2萬5000人的追蹤，才剛剛與1歲大的女兒共渡生日，卻在工作的時候不慎遭室外暖爐活活電死，目前尚未確定暖爐漏電的原因。

奧利維亞家住在巴西的特拉辛納（Teresina），平時自己經營著一家小咖啡店，在自己的IG帳戶上發布一些女兒的照片，也會分享一些美妝和護髮相關的知識。她的帳戶的個人簡介上寫著，「只會『做自己』的一位母親、企業家、妻子』。」

除了經營自己的事業外，奧利維亞也積極參與公眾事務，加入兩個非政府組織，一個是Mundo Colorido，致力於幫助有特殊需求的孩童；另一個則是Mundo Brilhante，目的創造一個健康的環境給孩童，鼓勵他們能夠多閱讀和上學。

▲奧利維亞1歲大的女兒。（圖／翻攝自Facebook／Kerollayne Oliveira II）



奧利維亞的葬禮將會在星期日（20日）的早上舉行。她的離世也引起很多親友和追蹤者的不捨。她參加的非政府組織Mundo Brilhant發表聲明，「在這個時刻，我們正承受著一個無法估量的哀痛，因為我們失去一位內在與外在都一樣美麗的人。」一名網友在奧利維亞ig的貼文下寫道，「一位開朗的人，擁有善良的心。只有與她一同生活過的才知道，安息吧！凱洛恩。」