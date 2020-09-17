每天吸毒氣！員林垃圾場狂燒4天　芬園鄉民怒拉白布條：無法呼吸

記者唐詠絮／彰化報導

員林市阿寶坑垃圾掩埋場今(17)日持續第4天燃燒，依舊冒出濃濃白煙，使得一旁交界芬園鄉民即使戴上口罩還是被煙燻到眼睛睜不開快要沒辦法呼吸，上午聚集到員林公所前拉白布條抗議遞交陳情書，希望公所能盡快研議垃圾掩埋場的去留，市長游振雄允諾一定會在最短時間內將火撲滅，讓居民早日恢復正常生活。

▲阿寶坑垃圾持續燃燒，芬園鄉民到員林市公所前抗議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲阿寶坑垃圾第3天燃燒熊熊烈焰。

位於員林市和芬園鄉交界的阿寶坑垃圾掩埋場，民國1984年啟用，2002年(溪州焚化爐啟用)後已經不收民生垃圾，基地面積約為5.8公頃，為員林市公所天然災害臨時廢棄物暫置場。因該垃圾掩埋場停用前，長年掩埋大量廢棄物，於2010年及2016年都曾發生沼氣自燃起火燃燒事件，均花上10幾天才完成滅火工作。

▲阿寶坑第一天燃燒，白煙不斷的從底層竄出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這幾天，為了讓垃圾場底層的沼氣排出，怪手持續在現場開挖垃圾，但是底部的沼氣量實在太大，再者山上的水源不足，消防隊員與清潔隊員在天氣悶熱難耐的環境下，依舊沒有停下滅火的腳步，爭取在最短時間內撲滅火勢。

▲芬園鄉民到員林市公所前抗議。

記者昨(16)日上午也實際前進到火場，這座垃圾掩埋場起火燃燒面積預估有100公尺寬，而在火場的另一面的草堆，可以看到堆積如山的廢棄床墊及電器用品，在路的另一頭明顯看到垃圾有5層樓高，火舌不斷的從裡面竄出，險象環生。

▲阿寶坑一旁的草堆中可見到堆疊的廢棄床墊與電器用品。

火災影響生活與空氣甚鉅，立委黃秀芳、縣議員張瀚天、芬園鄉長林世明、中崙村長許烱業、鄉民代表等人皆到場關心，由中崙村長許烱業向員林市長游振雄遞交陳情書，表達鄉民的訴求，希望公所能盡快研議垃圾掩埋場的去留，不要再度發生起火事件。

▲阿寶坑垃圾持續燃燒，芬園鄉民到員林市公所前抗議。

游振雄接獲陳情書，表示會審慎研議，為表達誠懇與歉意，現場也發送口罩每人一盒，他說從14日至今，每天到火災現場進進出出無數次，對於近日因沼氣自燃造成居民生活不便、臭煙瀰漫深感憂慮，希望天降大雨助火勢熄滅，讓市政團隊在最短時間內提出災後改善計畫，讓居民早日恢復正常生活。

▲員林市長游振雄從村長手中接過陳情書。

清潔隊長黃吉城表示目前配合消防隊，投入人力及機具積極滅火中，期望能縮短滅火日程，後續也將加強設置沼氣筒設備及覆土封閉復育等改善工作，感謝消防隊員投入大量人力盡全力滅火，環保局也隨即通報附近各機關學校並派空氣品質監測車進行監測。

▲消防隊員日以繼夜拉水線滅火。

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