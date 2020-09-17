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憂心2030減碳目標無法達成　智慧移動產業籲政府：應衝刺2024電動機車破百萬

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▲▼ 電動機車 。（圖／SMAT提供）

▲協會理事長王健全與產業鏈上中下游代表連署簽名，呼籲政府支持電動機車產業發展。（圖／SMAT提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣智慧移動產業協會（SMART MOBILITY ASSOCIAOTION TAIWAN，下簡稱SMAT）17日舉辦記者會，號召超過七十家上中下游產業鏈企業共同連署，要求政府兌現承諾，繼續推動「2030電動機車新售35%」永續目標。在記者會上，共有百位智慧移動產業鏈業者出席，請求政府必須協助推動交通運具電動化與支持環境永續發展，立委洪孟楷也到場力挺連署行動，推動運具電動化以及支持環境永續發展。

SMAT理事長王健全表示，世界各國均積極發展運具電動化並提供相關補助，但自2020年開始，台灣政府對電動運具的支持力道減緩，反而補助民眾購買燃油機車，導致今年的電動機車銷量衰退近三成，市佔率腰斬，整體產業鏈叫苦連天。他強調，政府既然已經在《臺灣永續發展目標》中訂定「2030電動機車新售35%」的減碳目標，就應繼續堅持，同時要制訂短期目標，做出施政成績，因此再倡議讓「2024電動機車破百萬台」，這也是協會給蔡總統的一帖良藥，應鼓勵業者全力配合，以加速台灣經濟的成長發展。

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根據交通部公路總局的資料顯示，自2015年開始，電動機車的銷售比重，每年都接近倍數成長（詳見下圖），但今年的銷售比重和去年相比卻幾近腰斬。參與連署的業者紛紛表示，政府政策急轉彎直接影響消費者的購車意願，也衝擊電動機車的整體產業發展，產業界非常憂心，期盼政府制訂政策時，要有長遠的眼光，回歸永續發展目標。

▼2015年開始電動機車銷售比重。

▲▼ 電動機車銷售比重。（圖／SMAT提供）

過去經營傳統機車行的立信輪業董事長張楨彬表示，「今天來到連署現場，真的希望政府能聽到產業界的聲音」，以前政府砸大錢補助電動機車卻毫無成效，直到近三年來，傳統機車行才從消費者的反應中，看到充滿希望的電動機車產品。因此希望政府能持續鼓勵電動機車產業，傳統機車行才有發展機會。

從政策面來看，環保署今年起補助購買七期燃油機車的政策，已多次引起環保團體的重砲抨擊。依據環保團體整理的資訊，今年全台有十二個縣市環保局加碼對七期燃油機車進行補助，從一千五百元到一萬元不等，加倍帶動油車買氣。交通部最新統計，七月油車領牌數高達八點六萬輛，近三年新高，形同變相誘導社會增加移動汙染源，對整體汙染依然不減反增，有害無利。

▼智慧移動產業鏈與蒞臨貴賓共同力挺連署「2030電動機車新售35%」、「2020電動機車破百萬台」。

▲▼ 電動機車 。（圖／SMAT提供）

SMAT秘書長郭錦程進一步解釋，《臺灣永續發展目標》的核心目標之一是「具備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，根據國內現況，目前在第一階段達成減碳目標的就是運輸部門。因此，政府應該要再接再勵，並設定短期目標「2024電動機車破百萬台」，讓減碳政策績效長紅，同時推動台灣電動機車產業成長。

本次參與連署的企業涵蓋智慧移動產業鏈上中下游，包括全台最大的車材供應廠全興、從ICT產業跨足智慧移動產業的台林、國內老牌電線電纜廠大亞集團、生產電動車充電樁的裕電能源、電動機車品牌廠Gogoro、宏佳騰，一直到最下游的傳統機車行，近70家橫跨各領域的廠商共同向政府發聲倡議，這是智慧移動產業鏈有史以來最大集結。

▼產業界齊聚一堂，力挺《臺灣永續發展目標》中「2030電動機車新售35%」目標。

▲▼ 電動機車 。（圖／SMAT提供）

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