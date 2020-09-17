「升官23K→30K」自豪意氣風發　南部哥見畢業妹起薪哭了：5年白幹

▲原PO力爭上游拚加薪，居然跟新鮮人起薪一樣！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

基本工資審議委員會決議，明（2021）年開始，勞工最低時調升至新160元，月薪則由原本的2萬3800元調整為2萬4000元！不過有網友哀號，年初好不容易升為幹部，薪水調為30K，讓他非常滿意，「正覺得意氣風發」，豈料最近有畢業妹子報到，起薪竟然與他現在一樣，讓原PO好崩潰。

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》抱怨，在南部工作打拚5年，今年初獲主管賞識器重，讓他職位升上幹部一職，薪水從23800元衝到3萬元。而日前女友有意挖他跳槽，讓原PO猶豫不決直呼，「正覺得意氣風發，有點捨不得換工作...」

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直到最近公司有畢業新鮮人報到，原PO得知妹子薪水有30K，那一瞬間讓他徹底「薪」涼了，「我這5年年資，感覺真的白幹了，應該聽女友的話去他們公司上班嗎？」

▲網友刷新三觀！（圖／翻攝靠北女友）



比悲傷更悲傷的故事曝光後，底下網友狂歪樓，「3萬就感覺到意氣風發，那也太好打發了吧，那我真覺得自己高處不勝寒啊」、「五年30K意氣風發，10年月薪50K你可能會飛上天，容易滿足真的很好」、「蠻好奇是什麼樣的工作？做5年升幹部領3萬可以意氣風發」、「30K就覺得意氣風發...這肯定是早洩的症狀」、「不錯了啦！南部一天三萬的工作，應該是金字塔頂層的人了」、「當然該去女友公司上班！新人正妹領跟你一樣，那是因為她做限女性的工作」、「不錯了啦！五年調薪6200，可以看成年年加薪1240耶！棒棒的」、「新來的妹妹假如很厲害，5年後就是老闆娘了，你可能還在領3萬」。