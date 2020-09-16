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洋基兩大主力歸隊！　史丹頓、厄薛拉回先發對決藍鳥

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▲▼洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）（圖／達志影像／美聯社）

▲▼洋基「怪力男」史丹頓回歸。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

洋基在與藍鳥進行系列賽之前傳出好消息，包括重砲史丹頓(Giancarlo Stanton)、內野大將厄薛拉(Gio Urshela)及投手羅艾西加( Jonathan Loaisiga)，前兩位今天還直接回到先發，為洋基提升不少戰力，戰績有望超越藍鳥。

去年就因傷勢纏身，史丹頓整季只為洋基出賽18場創下生涯新低。30歲的他今年在縮水球季開打沒多久後，又在8月初拉傷左大腿後側肌肉，被球隊放入傷兵名單。今年他替出賽14場，目前累計敲出3支全壘打，擊出7分打點，打擊三圍.293/.453/.585。

▲厄薛拉（Gio Urshela）。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄薛拉。（圖／達志影像／美聯社）

9月初因右手肘骨刺被放入傷兵名單的厄薛拉，去年就繳出漂亮成績單，出賽132場打擊三圍.314/.355/.534，敲出21轟和74分打點。今年28歲的他出戰31場，打擊三圍.272/.358/.515，擊出6發全壘打和23分打點。

25歲右投手羅艾西加因為健康狀況無法繼續比賽，同樣在9月初被球隊放入10天傷兵名單中。本季他8場出賽，包含3場先發，主投17局被敲14支安打，挨了3發全壘打，投出20次三振，成績2勝0敗、防禦率3.18。

如今洋基將迎回上述三位好手，史丹頓、厄薛拉還直接回到先發，對於戰績將有一定的幫助。洋基目前戰績處於劣勢，26勝21敗在美東排名第3，不過僅落後第2名的藍鳥0.5場勝差，有望在這次的系列賽中超越。

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