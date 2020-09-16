快訊／iPad、iPad Air更新　新iPad Air直上A14晶片

記者邱倢芯／台北報導

蘋果發表會今（16）日登場，這次的發表會Apple一次更新了iPad與iPad Air兩款平板產品。值得一提的是，iPad Air（2020）處理器搶在iPhone 12系列新機發表前，率先搭載了A14處理器。

▲新Pad Air提供五色選擇。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

iPad 8

iPad一直都是款入門級平板，而這次所推出的iPad 8產品僅是常規的硬體升級，其採用了10.2吋的LCD螢幕，處理器也僅是從A10升級至A12晶片。而iPad 8支援Apple Pencil手寫功能。

iPad 8售價為美金329元（台灣售價18,900元起），而教育價則只需美金299元（約台幣8,700元）。

iPad 8平板提供了32GB與128GB兩種容量選擇，這次一樣提供「單純Wi-Fi」與「Wi-Fi + 行動網路」兩種版本。

▼iPad 8售價。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

iPad Air（2020）

今年所推出的新iPad Air平板在外觀上採用像是iPad Pro系列的設計，尺寸為10.9吋，雖然是全螢幕的設計，不過不支援Face ID，而是採用Touch ID確保用戶安全性。

這次Touch ID並不是在螢幕下方以Home鍵的形式出現，而是將指紋辨識功能搭載於機身側邊的電源鍵上。且這次新iPad Air一改先前的Lightning充電埠，改採USB-C接口。

且這次蘋果提供新iPad Air更多的外觀選擇，一口氣推出了天藍、綠、玫瑰金、灰、銀五種顏色。售價為599美元，台灣售價18,900元起。

新iPad AIr將會提供64GB與256GB兩種容量選擇，且這次也提供了「單純Wi-Fi」與「Wi-Fi + 行動網路」兩種版本，消費者可依照自己的需求挑選適合的產品。

新iPad Air這次所搭載的處理器為A14晶片，搶在iPhone 12系列新機推出前率先搭載；而因為新iPad Air搭載了A14處理器，也將為這款平板產品帶來更強悍的性能和續航體驗。

iPad Air 4未來將有機會成為果粉的平板產品首選，因為這款平板相容於11吋的巧控鍵盤、支援Apple Pencil 2，處理器又是採用最新的A14晶片，但是果粉所需要的購置成本又比iPad Pro產品來得更低，iPad Air 4勢必將成為未來的熱門蘋果平板產品。