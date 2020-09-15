遭金管會重罰！　新光人壽聲明「營運正常」：保戶、投資人不受影響

▲新光金控董事長吳東進（中）。（圖／記者李蕙璇攝）



記者邱茀濱／綜合報導

金管會今（15）日開鍘保險業，新光人壽因投資業務爆出多項缺失違反保險法令，除了挨罰2,760萬元外，董事長吳東進也被停職。對此，新光人壽晚間發聲明回應，針對金管會的處分，雖感遺憾但仍尊重主管機關決定，並強調目前公司業務營運一切正常，全體保戶及投資人權益不受影響。

金管會保險局長施瓊華表示，金管會辦理有價證券投資業務專案檢查及一般業務檢查，發現該公司辦理資產配置及清償能力評估控管作業、投資決策及風險控及股權商品交易人員利益衝突防範作業，內部控制有嚴重缺失，違反保險法規，有礙公司健全經營情事，因此依保險法作成處分及要求改善。

針對公司部分，施瓊華指出，新光人壽罰鍰共計2,760萬元，予以5項糾正處分、併令調降國外投資額度比例上限至資金的39%，未調整至符合上限前，不得新增國外投資，依據風險胃納進行投資，於調節合規前限制其不得新增國內外股票及ETF投資。

至於人員部分，施瓊華說明，停止新光人壽董事長吳姓董事及董事長職務至本屆任期屆滿，令該公司停止董事及董事長職務期間，不得支付或給予任何相關報酬及福利，以及解除袁姓副總經理及投資長職務，並不得派任與投資相關職務。

對此，新光人壽晚間回應稱，受新冠疫情的影響，在全球低利率的環境下，吳東進帶領全體同仁戮力經營，截至8月底自結稅後淨利仍高達118.95億元，並未辜負股東及保戶的託付。

但今晚仍受金管會如此處分，新光人壽表示雖然深感遺憾，但仍尊重主管機關的決定，將就可能的疑義持續與主管機關溝通說明，並採取相關因應措施及完善相關事宜。

至於董事長職務代理，新光人壽後續將開臨時董事會決定；而原投資長職務，已規劃由資深協理廖英風代理投資部門日常工作，目前公司業務營運一切正常，全體保戶及投資人權益不受影響。

►在家吹冷氣開烤肉趴

