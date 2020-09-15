金管會重罰新光人壽2760萬　董事長吳東進遭停職、停止支付報酬

▲新光人壽辦理有價證券投資業務，違反保險相關法令，處以2,760萬元罰鍰。（圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（15）日公布新裁罰案，新光人壽辦理有價證券投資業務，違反保險相關法令，內部控制有嚴重缺失，有礙公司健全經營情事，處以2,760萬元罰鍰，予以5項糾正處分、併令調降國外投資額度比例上限至資金的39%，且未調整至符合上限前，不得新增國外投資，依據風險胃納進行投資，於調節合規前限制其不得新增國內外股票及ETF投資。

金管會保險局長施瓊華表示，金管會辦理有價證券投資業務專案檢查及一般業務檢查，發現該公司辦理資產配置及清償能力評估控管作業、投資決策及風險控及股權商品交易人員利益衝突防範作業，內部控制有嚴重缺失，違反保險法規，有礙公司健全經營情事，因此依保險法作成處分及要求改善。

針對公司部分，施瓊華指出，新光人壽罰鍰共計2,760萬元，予以5項糾正處分、併令調降國外投資額度比例上限至資金的39%，未調整至符合上限前，不得新增國外投資，依據風險胃納進行投資，於調節合規前限制其不得新增國內外股票及ETF投資。

至於人員部分，施瓊華說明，停止新光人壽董事長吳姓董事及董事長職務至本屆任期屆滿，令該公司停止董事及董事長職務期間，不得支付或給予任何相關報酬及福利，以及解除袁姓副總經理及投資長職務，並不得派任與投資相關職務。