蘇澳海巡「沿岸多功能艇」報到　航速83公里國內最快

▲蘇澳海巡隊15日增生力軍，航速83公里國內最快沿岸多功能艇（CP-1027）報到。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

我國最快、最靈活，排水量8噸的CP-1027艇，15日加入蘇澳海巡隊執法，CP-1027艇最高航速可達45節（約83公里），將肩負保護國人海上遊憩安全及維護海域治安。

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃建造50艘沿岸多功能艇，第7艘「CP-1027」艇於14日完成驗收交船後，15日起進駐蘇澳海巡隊，為宜蘭近岸違規執法、海域搜救注入強心針，有助於提升海巡執勤強度與取締能量。

新造沿岸多功能的CP-1027艇，船長11.86米、船寬（含浮管）3.4米、排水量8噸、材質採用玻璃纖維並搭配900匹（300PS*3）馬力，最高航速可達45節（約83公里），續航力達288浬（約553公里），同時具備吃水淺、高靈活性等特性，為我國最快、最靈活的執法快艇。

蘇澳海巡隊表示，台灣東北角一帶為海上遊憩活動熱點，近期更發生多起重大意外案件，為有效保護國人生命安全，將依宜蘭縣境內海域事故熱點、違規熱區分析等，將原有之近岸多功能艇「CP－1016」與新加入的「CP－1027」艇，分別配置於蘇澳港及烏石港，南北各一艘，形成犄角之勢，保護國人海上遊憩安全及維護海域治安。國人如有遇任何危難情事，可打免付費報案服務電話「118」通報，海巡署將立即前往處理。

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