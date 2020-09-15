台海軍事情勢緊張　美國務院亞太助卿：美國一直都在

▲美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

對岸近來軍事行動加劇，使得台海局勢緊張。美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）15日重申美國的關切，強調「美國一直都在」。

史達偉15日參與國務院亞太媒體中心電話簡報會，針對台海局勢升溫一事表示，台海安全與區域和平，正在進行許多努力，也還有許多可以做的事情，「美國一直都在」，並且防止不受歡迎的軍事作為。

史達偉表示，台灣和南海周邊國家，對於對岸在經濟海域的軍事行動、不正當漁業、油礦資源開發等行為高度關切，而美國方面也同樣高度關切。

史達偉強調，不論在象徵層面或實質層面，美國於軍事、外交上一直都在，如前述提及，美國對東協的持久承諾，正透過經濟支援、投資、抗疫等方式呈現。

其他人也看了這些新聞...

►王金平與江啟臣「高度共識」 國民黨取消赴海峽論壇

►王金平：國民黨若拒絕出席海峽論壇「我就不去」

►郁慕明批江啟臣小題大作 「不去就不去，還有新黨會出席」



相關新聞...

► 國民黨：不以政黨形式參加第十二屆海峽論壇

►前代理主席林榮德赴海峽論壇 國民黨：黨員可用「個人身份」

►央視書面道歉？ 國民黨澄清：這是錯誤訊息！沒有收到

►振興一下我們的美麗