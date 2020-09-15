洗賓士「洗出一疊10萬」　老闆軟喊：需要收驚費！客人取車超展開

▲洗車洗到10萬！（圖／爽文洗車場老闆Mu Yifeng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

「需要收驚費！」一名洗車店老闆驚魂未定直呼，日前員工清洗一台賓士車時，在車內找到一疊千鈔，當下他急忙把錢收好，就怕是客人一時疏忽忘了拿起來。結果取車超展開，客人直言知道車內有這一筆10萬多元，所幸點交後一毛也沒少，客人便揚長而去，引發網友讚爆！

台中大里一名男網友在臉書《大里人聊天室》表示，自家經營洗車廠，上週五（11）日，有客人開賓士上門消費，結果清理車內到一半，員工意外找到一疊10萬多元的千鈔，嚇得老闆看傻直呼，「人客～你的心臟有夠大！我的心臟很小顆！需要收驚費！」

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老闆向《ETtoday新聞雲》還原當時狀況，大把鈔票就放在手扶梯置物櫃裡，而洗車客人是第二次上門，對方也知道車內放了10萬6500元，交車時，雙方現場點交金額，才結束這場「金」魂記。

▲老闆笑虧，需要收驚費！（圖／爽文洗車場老闆Mu Yifeng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



文章曝光後，引發大批網友笑虧，「有錢人的零錢就是這麼樸實無華且枯燥」、「還是要跟他講一下，不然到時候不見一張就會找你，我是曾經遇過藏腳踏墊下面藏到忘記」、「買終生會員」、「小費自取」、「車主零用錢被你發現了」、「那台車主在考驗你們洗車廠的品德」。事後，老闆也在留言串親回，「我比車主還緊張！幸好員工品德優，隨便拿個幾張，我就事情大條了」。

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