勤達爆「陸製口罩假冒大馬貨」混進台灣　陳時中：已要求全面下架

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

口罩國家隊「加利」、「豪品」接連出包，衛福部日前又再點名「勤達醫藥器材公司」用大陸口罩混充進口到台灣，但卻打著馬來西亞製造為名。對此，衛福部部長陳時中今（15）日早出席活動時表示「現在已經請勤達下架，相關事證調查中。」

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新北市衛生局在9/7發文給新北市醫療器材商業同業公會，內容寫道「勤達醫藥器材股份有限公司」啟動「勤達醫用口罩（未滅菌）批號：20200106」醫療器材回收一案，案內批號產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜。陳時中今早也再度強調，目前已請勤達全面下架，調查也已經在進行中。

新北市衛生局則回應，查獲勤達醫療器材股份有限公司，原許可證製造廠為馬來西亞，後改由大陸生產，該業者於未取得許可證之前即輸入，目前新北市調查處偵查中。

根據《周刊王》報導，「勤達醫藥器材公司」是廣達香董座廖大明長子廖庸傑在2003年所成立，公司設立在板橋，倉庫則位在桃園龜山。「廣達香」企業以做肉鬆、肉醬出名，是台灣人耳熟能詳的老牌食品大廠。

對此，勤達負責人廖庸傑表示，公司業務都不是他在處理，要問1位林姓協理，對於記者提問都未回應。林姓協理則說，關於政府全面調查口罩廠商一事，勤達將靜候政府公布調查結果。至於在醫院低價競標，林協理強調，「這是投標自由機制，每家廠商都有考量點，勤達也未拿到每張訂單。」