辦公室茶水間「下班前都客滿」！網曝租屋族心態：還有偷衛生紙的

▲為了省買水的錢，有些人會從公司裝水回家。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

許多套房出租室內只有5至10坪，很難再有空間擺飲水機，房客大多必須自行解決飲用水問題。一名網友發現，每天接近下班時間茶水間就會客滿，同事紛紛拿著寶特瓶在裝水，下班以後再帶回家喝，但路途中還要扛著這些裝滿的水瓶，光用想的就很辛苦，他寧願在租屋處附近自己買水。

原PO在PTT表示，他能理解很多租屋處沒飲水機，房客想喝水只能用熱水壺煮，或是自己買桶裝水回家放，但他發現不少人會自備容器，從公司飲水機裝水回家喝，「可是這樣從公司提水不重嗎..哈哈」，而且飲水機是放在茶水間共用，每天不知道有多少人使用，「每次看開關那裡都髒髒的，其實我也有點不太敢喝，都自己買水。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不少人下班前會把水壺裝滿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網友回應，不少上班族都自己在外租屋，為了省買水的錢，每天都自備寶特瓶到公司裝水回家，身邊就有很多這種省小錢的同事，「其實不管哪個公司，這種情況都有，還有拿垃圾到公司倒的」、「之前同事會裝熱水回去給小孩泡奶，因為先生不買飲水機」、「下班把一個保溫瓶裝滿水，帶回家就夠喝一個晚上了」、「有啊！有人天天帶至少5個寶特瓶裝水。」

除了水以外，甚至還有人連公司的衛生紙也會抽幾張帶回家，看在同事眼裡實在有些觀感不佳，「看過幹衛生紙的..被我戳破還見笑轉生氣」、「還遇過帶租屋處垃圾來公司丟的呢」、「釣出一堆呆丸（台灣）最美風景」。