員工突然提辭職！無良雇主氣炸　將130萬韓元薪資全換成「硬幣」

▲南韓餐廳業者，將130萬韓元薪資全數換成硬幣後交給離職員工。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道浦項市一間餐廳業者，不滿店員以「身體健康狀況欠佳」為由突然提出辭呈，因無法臨時在短時間內找到替代人力，在該員工要求補齊剩餘的130萬韓元（約新台幣3萬2千元）薪資後，竟用數個米色布袋裝滿100、500韓元幣值的銅板，遭對方至雇用勞動部檢舉。

根據韓媒《中央日報》，A某於今年7月2日至8月20日到浦項市某間餐廳擔任店員。8月21日凌晨1時10分，A某向餐廳業主傳送文字訊息，表示雖已拿到7月份薪資，但8月的薪資卻尚未領到，提醒業主能補齊剩餘的款項。

報導指出，其實A某在辭職前幾天就已向業者提出辭職計畫，當時業主B某在得知後便開始招募其他店員，只不過無法即時找到替代人選，才讓B某暴怒，雙方就此事產生嚴重口角糾紛。

最後，B某要求A某親自來到店內，才能夠交出未繳齊的8月薪資。於是A某答應於9月6日前往該餐廳，卻見到B某用數個較小的布袋裝滿100、500韓元幣值的銅板，全數共130萬韓元。

A某只好滿臉委屈、無奈地抱著數個裝滿硬幣的布袋，搭著計程車回家。到家後，家屬見到裝滿硬幣的布袋後簡直氣炸了，認為餐廳業主根本是故意羞辱，於是提著裝滿硬幣的布袋到餐廳，將布袋還給B某，而A某則是到雇用勞動部浦項支廳，檢舉B某違反《勞動基準法》。

A某對此事表示，「早在之前我就向老闆表示，因為個人因素想要辭職，也道過歉了。不過老闆還是當著其他店員的面前，用布袋裝了滿滿的硬幣交給我，讓我有受到侮辱的感覺。我寧願不要收到這筆錢，只希望政府能嚴懲他。」

B某則坦承的確因為一時過於氣憤，才決定將薪資全數換成硬幣，故意給離職的A某難堪，「如果突然不想做了，應該要親自來店內一趟、或是打電話說明，但他從頭到尾都沒有道過歉。」

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