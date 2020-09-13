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陸駐加大使投書媒體　指美國已成為南海和平破壞者

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▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國駐加拿大大使叢培武日前就南海問題投書媒體，文章近日曝光。他表示，南海是目前世界上最安全、最自由的海上通道之一，但美國打著航行自由的旗號頻繁派艦機到南海地區生事，「事實證明，美國嚴重威脅南海地區和平穩定，已成為南海地區和平穩定的破壞者和麻煩製造者。」

叢培武是以《南海問題的歷史與現實》為題，在加拿大防務主題月刊《戰鬥精神》發表署名文章。中國駐加拿大使館13日在官方網站開出文章全文。

叢培武文章中，以「中國對南海諸島主權的歷史和法理依據」、「南海問題的由來及中國政策主張」以及「南海的航行自由從來不是問題」等三大段落解讀南海爭端。

其中，南海航行自由部分，他表示，南海是目前世界上最安全、最自由的海上通道之一，中方一貫尊重並支持各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由。全球50%的商船和1/3的海上貿易航經該海域，每年10多萬艘商船通過該海域。中國近60%的海上貿易和85%的能源進口經過南海。

▲▼美國海軍在南海。（圖／路透）

▲陸駐加拿大大使叢培武抨擊美國破壞南海和平。（圖／路透）

叢培武指出，儘管中國和有關國家在南海存在海洋權益爭議，但是有關爭議從來沒有影響到各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，「中國堅決反對打著航行自由的幌子損害南海沿岸國家主權與安全利益的行為。」

他接著點名美國以「航行自由」的旗號頻繁派艦機到南海地區生事，今年上半年美國軍機在南海活動多達2000多次。「不久前，美國還把雙航母艦隊開到南海秀肌肉，事實證明，美國上述行徑嚴重威脅南海地區和平穩定，美國已成為南海地區和平穩定的破壞者和麻煩製造者。」

據中國駐加拿大使館官網介紹，《戰鬥精神》（Esprit de Corps）雜誌於1988年創刊，是加拿大目前唯一在全國範圍內公開發行的防務主題月刊，紙質版月發行量為6萬份。雜誌主要讀者覆蓋加參眾議員、加軍方高層、加軍各軍兵種官兵、加軍院校、加主要國防科工企業、駐加使團等，在加政界、防務界、使團界具有較大影響力。

 

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