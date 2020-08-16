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夫喝酒妻騎車雙載自撞...警懷疑「酒駕」竟攔車阻轉院！被記申誡道歉了

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記者張君豪／台北報導

士林警分局文林派出所楊姓警員8月12日凌晨處理一件在中山北路5段一對夫妻騎車自駕車禍，卻因聞到許姓男子身上有酒味，懷疑對方酒駕，在沒有其他證據、未查證清楚狀況下，傷者夫妻雖經救護車就近送往陽明醫院治療，但家屬關心兩位長者傷勢想幫兩老轉院，卻遭楊姓警員認定他們應該是酒駕想要趁隙逃離，開警車攔停對方，並與家屬發生爭吵，但事後調閱監視器，證明騎車自撞的是沒有喝酒的許男太太，楊姓警員在沒搞清楚狀況下認定無辜民眾酒駕，並阻擋民眾轉院就醫權利，已涉濫用公權力。

▲士林警分局文林派出所楊姓警員在未證明車禍傷者有酒駕問題下居然堂而皇之押送民眾就醫，引發家屬不滿。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警分局文林派出所楊姓警員在未證明車禍傷者有酒駕，居然堂而皇之把民眾當犯嫌差點延誤市民就醫權利引發家屬不滿。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲士林警分局文林派出所楊姓警員在未證明車禍傷者有酒駕問題下居然堂而皇之押送民眾就醫，引發家屬不滿。（圖／記者張君豪翻攝）

這離起離譜案件發生在12日凌晨0時許，文林派出所楊姓警員接獲通報前往中山北路5段處理一機車自撞車禍，現場是一對夫妻騎車不慎自撞路邊受傷，但因坐在後座的許男身上有酒味，楊姓警員據此懷疑對方酒駕自摔。

許姓夫妻被救護車送往陽明醫院後，家屬趕赴醫院關心，並希望帶家人轉往振興醫院接受治療，但過程中士林警方並未過濾監視器釐清到底許男有無酒駕，楊姓警員就主觀認定傷者兩夫妻想趁隙脫逃，並數度攔車並與許家人發生爭吵。

更離譜的是，楊姓警員認定對方酒駕只因聞到酒味，並未等到路口監視器畫面出爐，在證據不足情況下就認定騎士夫妻是酒駕犯嫌，濫用公權力百般刁難對方就醫權，許家家屬不禁感慨，要是父母親傷勢因此變嚴重，或者因此遭延誤傷勢，警方絕對要負全部責任。

此外，許姓夫妻明明並未酒駕，警方在未查明事情真相前，就出動交通分隊、派出所警車警員戒護，家屬急著送長輩轉院，警員還死纏爛打頻頻追問是否有酒駕，甚至還攔車限制傷者救醫轉院自由，楊姓警員「未審先判」心態已有濫用公權力之虞，是否觸犯刑法強制罪，則有待市警局督察或檢調系統介入調查。

北市士林警分局督察組調查後認定楊姓警員執法確有違失，已核予申誡處分。文林派出所所長16日上午陪同楊員至醫院向民眾致歉，希獲能獲得許家人諒解，士林警分局允諾會加強員警教育訓練及執勤標準流程和態度技巧。

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