夫喝酒妻騎車雙載自撞...警懷疑「酒駕」竟攔車阻轉院！被記申誡道歉了

記者張君豪／台北報導

士林警分局文林派出所楊姓警員8月12日凌晨處理一件在中山北路5段一對夫妻騎車自駕車禍，卻因聞到許姓男子身上有酒味，懷疑對方酒駕，在沒有其他證據、未查證清楚狀況下，傷者夫妻雖經救護車就近送往陽明醫院治療，但家屬關心兩位長者傷勢想幫兩老轉院，卻遭楊姓警員認定他們應該是酒駕想要趁隙逃離，開警車攔停對方，並與家屬發生爭吵，但事後調閱監視器，證明騎車自撞的是沒有喝酒的許男太太，楊姓警員在沒搞清楚狀況下認定無辜民眾酒駕，並阻擋民眾轉院就醫權利，已涉濫用公權力。

▲士林警分局文林派出所楊姓警員在未證明車禍傷者有酒駕，居然堂而皇之把民眾當犯嫌差點延誤市民就醫權利引發家屬不滿。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





這離起離譜案件發生在12日凌晨0時許，文林派出所楊姓警員接獲通報前往中山北路5段處理一機車自撞車禍，現場是一對夫妻騎車不慎自撞路邊受傷，但因坐在後座的許男身上有酒味，楊姓警員據此懷疑對方酒駕自摔。

許姓夫妻被救護車送往陽明醫院後，家屬趕赴醫院關心，並希望帶家人轉往振興醫院接受治療，但過程中士林警方並未過濾監視器釐清到底許男有無酒駕，楊姓警員就主觀認定傷者兩夫妻想趁隙脫逃，並數度攔車並與許家人發生爭吵。

更離譜的是，楊姓警員認定對方酒駕只因聞到酒味，並未等到路口監視器畫面出爐，在證據不足情況下就認定騎士夫妻是酒駕犯嫌，濫用公權力百般刁難對方就醫權，許家家屬不禁感慨，要是父母親傷勢因此變嚴重，或者因此遭延誤傷勢，警方絕對要負全部責任。

此外，許姓夫妻明明並未酒駕，警方在未查明事情真相前，就出動交通分隊、派出所警車警員戒護，家屬急著送長輩轉院，警員還死纏爛打頻頻追問是否有酒駕，甚至還攔車限制傷者救醫轉院自由，楊姓警員「未審先判」心態已有濫用公權力之虞，是否觸犯刑法強制罪，則有待市警局督察或檢調系統介入調查。

北市士林警分局督察組調查後認定楊姓警員執法確有違失，已核予申誡處分。文林派出所所長16日上午陪同楊員至醫院向民眾致歉，希獲能獲得許家人諒解，士林警分局允諾會加強員警教育訓練及執勤標準流程和態度技巧。

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