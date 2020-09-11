山地區老人安養送都會區　陳瑛：閒置山區校舍可做住宿型長照安養

▲陳瑛提出利用閒置山區校舍，做住宿型長照安養建議，鄭文燦肯定。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

山地原住民桃園市議會陳瑛11日在市政總質詢時，為原鄉老人請命，希望利用閒置的高坡國小空間，打造為住宿型長照安養園區，盼市府召開專案會議，盡速促成。對於舊巴陵隧道，能夠徹底改造，創造新的觀光經濟價值。

市長鄭文燦認為，陳瑛議員的建議很好，原鄉目前沒有住宿型長照機構，有必要來推動，會向原民會、衛福部爭取專案經費，至於學校建築有無執照，是否合乎基本條件，只要地方意見一致，希望在高坡國小設置住宿型長照場所，將朝往此方向處理，前提需要符合標準，否則就另擇他地。

▲陳瑛提出利用閒置山區校舍，做住宿型長照安養建議。（圖／市議會提供）

陳瑛表示，復興區很多鄉親沒有辦法照顧老人家，只好送到都會區觀音、平鎮等地的安養中心，老人家離開部落之前，其實身體狀況已經不好，他們有些住在高樓還要搭電梯或爬樓梯，病情不會因此越來越好。

▲巴陵隧道斑駁、裡面黑漆漆的，變成拍恐佈片、鬼片的地方。（圖／市議會提供）

除了老人家到都會區安養中心外，家中從小就是身障的小朋友，只好同樣寄養在安養中心，每逢周六、日，再把托放在安養中心照顧的老小孩帶回家裡，周日又送回都會地區的安養中心，造成相當不便。陳瑛希望利用復興區已閒置高坡國小空間，打造真善美住宿式長照服務安養園區，當地擁有好山好水環境，老人家身心靈一定會更健康。

另外，目前巴陵隧道斑駁、裡面黑漆漆的，變成拍恐佈片、鬼片的地方，為了增加價值，發展觀光產業，可以參考花蓮親不知子斷崖旁的新磯隧道內光影改造、販售當地特產，還有韓國斧山酒窖隧道，作為未來方向的思考，尤其巴陵隧道附近有超過50年的吊橋，已有很好的基礎，可以作很大創意發想。

觀旅局長楊勝評表示，目前已完成巴陵隧道的提案規劃設計，並向觀光局申請經費，老舊的隧道將會重新改變，恢復原貌，進入細部規劃設計更時，將會召開居民說明會。

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