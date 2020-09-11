陳昇、王若琳「留聲」屏東演藝廳 12、13日開唱

▲歌手陳昇13日，在屏東演藝廳 演唱 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

「任時光匆匆流去，我只在乎你」、「請愛著我，請再愛著我，用你的溫柔和承諾」這些鄧麗君的經典歌曲，12、13日兩天要在屏東演藝廳經典重現！「阿緱時代曲─與黑膠相遇的瞬間」將以不同類型、不同風格的活動，邀請大家一起來品味老派、懷念經典歌曲。

9月12日由入圍今年金曲獎最佳女歌手的王若琳，自選一系列傳奇歌姬的曲目復刻登場，以獨特迷人嗓音重新詮釋鄧麗君的「愛人」、「我只在乎你」、「奈何」，改編自美空雲雀「りんご追分」的「蘋果花」，陳淑樺的「一生守候」，以及奧黛麗赫本於第凡內早餐中哼唱的「Moon River」等，她並邀請爵士小號名家魏廣晧，以爵士經典曲目「Look to the Sky」、「Four」等呈現，中西方復古經典交織，溫暖屏東。

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9月13日則是由金曲歌王陳昇與新寶島康樂隊擔綱時光列車長，以早期的昇式情歌，還有充滿生活情調的歌曲，為系列活動壓軸現聲。演出曲目包括陳昇第一張專輯的同名歌曲「擁擠的樂園」，把愛情的溫柔敦厚入歌的華語經典「把悲傷留給自己」，有著熱情節拍和濃烈感情的「紅色氣球」，以及絕不能錯過的「鼓聲若響」、「Summer」等昇「歌」，以記憶中最有溫度的旋律，讓觀眾度過週日午後。

「阿緱時代曲─與黑膠相遇的瞬間」於兩廳院售票系統售票中，同時購買2場節目各1張享套票7折優惠。屏東縣民、65歲以上年長者、使用振興券等另享有購票優惠。

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