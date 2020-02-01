泰國鄧麗君歌唱大賽開始報名　初賽只能唱這5首指定神曲

▲泰國鄧麗君歌唱大賽。（圖／翻攝自報名表單，點圖可放大）

政治中心／綜合報導

華語歌壇傳奇的巨星鄧麗君縱然殞落，世人至今對她的歌聲仍未忘懷。而為了紀念當時在泰國逝世的鄧麗君，泰國台灣會館及 P. F. Music Art Academy共同舉辦「泰國鄧麗君歌唱大賽」，即日起至3月22日截止，採網路報名的方式，不限國籍跟年齡。特別注意的是，初賽的部分由主辦單位指定5首神曲伴唱帶，包括《何日君再來》、《但願人長久》、《船歌》、《我一見你就笑》、《你怎麼說》，並由參賽者自行擇一錄影演唱，再傳送回主辦單位進行評審。

鄧麗君的歌聲無遠弗屆，為紀念逝世至今已25周年的鄧麗君，泰國台灣會館及P. F. Music Art Academy，並由駐泰國台北經濟文化辦事處大使童振源號召，決定在2020年共同舉辦「泰國鄧麗君歌唱大賽」，報名時間為即日起至3月22日截止，不限國籍、年齡與性別，皆可報名參賽。

比賽區分社會組與學生組，冠軍皆可獲得獎金10萬泰銖；亞軍為5萬泰銖、季軍3萬泰銖。另外，總決賽的總冠軍還可以獲得曼谷台北來回經濟艙機票1張。主辦單位也設計最佳鄧麗君模仿獎、最佳男歌手獎以及最佳網路人氣獎等獎項，同樣有獎金及獎品。

要特別注意的是，在初賽報名階段主辦單位會提供5首指定曲伴唱帶，包括《何日君再來》、《但願人長久》、《船歌》、《我一見你就笑》、《你怎麼說》，由報名參賽者自行擇一錄影演唱，並將影音檔案傳至主辦單位進行第一階段評審，挑選進入決賽的參賽者。而第二階段的決賽，則訂於5月9日在台灣會館舉行，由入選決賽的參賽者自選一首鄧麗君華語歌曲，以現場演唱的方式進行評審。