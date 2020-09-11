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反送中女孩變裸屍「遺體腐化」　香港陪審團裁定：死因存疑！

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▲陳彥霖於去年9月19日失踪，22日被發現其裸屍於油塘魔鬼山對出海面出現，其死因一直是個謎。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

▲陳彥霖於去年9月19日失踪，22日被發現其裸屍於油塘魔鬼山對出海面出現，其死因一直是個謎。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

圖文／香港01

15歲女學生陳彥霖去年9月19日失踪，3日後她赤裸的屍體被發現在油塘魔鬼山對出海面漂水浮，由於屍體已腐化，警方也曾猶疑死因是否有可疑。死因庭曾傳召過多名曾處理過彥霖屍體的人士，包括：警員、法醫及鑑證人員等，惟因屍體已腐爛，疑團仍未能完全解開，既未能確定她是否遇溺而死，但也尋找不到她或曾遭侵犯或襲擊的證據。

裁判官高偉雄今早（11日）總結證供，彥霖母親何姵誼列席旁聽。官引導陪審團時，剔除了死於非法被殺及自殺的裁決，著陪審團循彥霖是死於意外，或是死因存疑的方向作考慮。由3女2男組成的陪審團退庭商議約4小時，稱因屍體腐化而不能確定死因，一致裁定死因存疑，同時亦裁定彥霖的死亡時間為去年9月19日晚上至翌日，死亡地點及死亡情況不詳。

▲陳彥霖於去年9月19日失踪，22日被發現其裸屍於油塘魔鬼山對出海面出現，其死因一直是個謎。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

陪審團指因未能確定思覺失調是否直接或間接導致彥霖死亡，建議醫管局檢討青少年精神科會診跟進機制。他們亦建議衛生署法醫科重新考慮矽藻測試，以協助找出死因。

裁判官因應此案引起的公眾關注，特意講解裁斷標準，即有無足夠證據以作定論，以及是否能穩妥地讓陪審團考慮相關結果。

▲陳彥霖於去年9月19日失踪，22日被發現其裸屍於油塘魔鬼山對出海面出現，其死因一直是個謎。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

非法被殺或自殺須達至毫無合理疑點

他指，陪審團可作出12種裁斷結果，但法庭不會給予所有選項。他續道，若要裁定死於非法被殺或者自殺，須達至毫無合理疑點，惟此案的證供未能達至此標準。案中無任何證供指彥霖受襲致死、被下藥物或毒物、與人結怨，或者參加活動而招到人身威脅，故陪審團不必考慮彥霖是否非法被殺。

至於自殺，裁判官認為彥霖死前約一個月的狀況與此不相符，所以陪審團亦不必考慮彥霖是否自殺。若然陪審團推斷彥霖是自行下水並遇溺身亡，便應裁定死於意外；如未能確認，則是死因存疑。

▲陳彥霖於去年9月19日失踪，22日被發現其裸屍於油塘魔鬼山對出海面出現，其死因一直是個謎。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

▲陳彥霖最後在學校身影。

備問卷供陪審團參考

考慮到公眾高度關注本案，死因裁判官高偉雄製作一份17條問題的問卷予陪審團，以助他們裁決時，主要集中2019年9月19日，即彥霖失蹤當日所發生的事，並就證據顯示的環境情況，列出彥霖失踪前其行踪的時序，並著陪審團可以跟這方向思考及作出裁定，可作的選項包括：是、否、未能確定。


問卷最後兩條題目：

1. 陪審團須裁定彥霖是否有出現思覺失調徵狀，

2. 她墮海時有沒有穿着衣物。

▲陳彥霖於去年9月19日失踪，22日被發現其裸屍於油塘魔鬼山對出海面出現，其死因一直是個謎。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

▲精神科醫生何美怡透露陳彥霖的親父曾患思覺失調，她在彥霖死後參考回她過往的資料及見其家人，覺彥霖去年8月也出現相似症狀。

可就防止死亡事件作出建議

高官指出，陪審團可就防止死亡事件作出建議，但彥霖死亡後所發生的事，例如警察調查的情況及細節、法醫解剖方面，若陪審團就此有意見，死因庭不會阻止他們表述。但這些意見，不符合防止死亡事件，不能按《死因裁判官條例》，交予相關部門。他希望陪審團能盡量達成一致裁決，若非一致，亦接納如三比二的大比數裁決。


案件廣受關注，彥霖的母親今天亦有到庭，警方亦在西九龍裁判法院對出馬路拉起封鎖線，擺放數架警車，及有多名軍裝警及便衣警在封鎖線內戒備。

▲陳彥霖於去年9月19日失踪，22日被發現其裸屍於油塘魔鬼山對出海面出現，其死因一直是個謎。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

▲警方在西九龍法院外設下防線。(鄭秋玲攝)

失踪3日後發現屍體

陳彥霖(15歲)在去年9月19日傍晚失去聯絡，同月22日早上，有市民在魔鬼山對出海面釣魚時發現全裸女屍，水警打撈屍體上岸，發現屍體上無明顯傷痕，膚色較黑，連國籍也不能分辨，鑑於屍體赤裸，認為死因有可疑。

法醫推斷可能是溺斃

屍體隨後送往殮房，法醫李毓樺翌日作表面檢查，翌日解剖屍體，但仍未能確定死因，推論有可能是死於溺斃。3日後，政府化驗師根據指紋得知死者為失蹤人口陳彥霖；化驗師未有驗出藥物或毒物，屍體陰道無精液，亦無他人DNA。

專家未認同推斷

專家身份作供的資深法醫馬宣立則指，看過解剖報告及相關證供，大致同意解剖報告內容，惟未能認同溺斃的推論。他坦言彥霖全裸的屍體令他非常「唔安樂」，「淨係呢樣嘢疑點都好大」，惟他也承認無證據顯示彥霖曾遭性侵或謀殺。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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