Gucci家族爆震撼性醜聞：創辨人外孫女控繼父性虐16年

▲雅麗珊黛․札里尼控告前繼父對她性虐待長達16年！（圖／YouTube／Alexandra Gucci兒童基金會)

國際中心／綜合報導

英國《衛報》報導，奧爾多․古馳(Aldo Gucci)將義大利一家小型手工藝公司打造成全球知名時尚品牌。 他的外孫女、現年35歲的雅麗珊黛․札里尼(Alexandra Zarini)最近卻向美國法院提起訴訟，指控繼父對她進行了長達16年的性虐待！

在洛杉磯加州高等法院提起的這宗訴訟裡，札里尼描述了前繼父約瑟夫․魯法洛(Joseph Ruffalo)多年來的性虐待、以及已跟繼交離婚的母親帕翠夏․古馳(Patricia Gucci)與外祖母帕隆博(Bruna Palombo)的共謀和掩蓋。

札里尼在訴訟中稱，魯法洛從她6歲到22歲期間一直對她進行性虐待。 《紐約時報》首先披露了這起訴訟案。札里尼指控魯法洛經常裸體和她同床，愛撫她，並試圖用手侵犯她的身體。

札里尼時聲稱，魯法洛會在她面前暴露自己的生殖器、並且在她身上摩蹭。札里尼又說，不僅她的母親允許前繼父繼續這些猥褻行為，她的外祖母更要求她「保持沉默，掩蓋真相」。

起訴書指出，札里尼的母親和外祖母「試圖不惜一切代價避免醜聞曝光，因為她們認為，這可能會毀了Gucci的招牌、並且會讓她們付出數百萬美元的代價。」

札里尼的起訴書中同時指控母親會毆打她、甚至有時還試圖勒死她。魯法洛則藉機聲稱「拯救」繼女，實際上卻藉著監護人的身份性虐她。

札里尼說，當魯法洛朝她的臥室走去時，她聽到他杯中蘇格蘭威士忌拌著的冰塊發出喀喀聲響，她就知道要遭到性虐了。她同時指控魯法洛慫恿她使用古柯鹼和冰毒。

札里裡尼在她律師公布的一段影片中說：「如果你認為這種事不會發生在比佛利山，那麼你應該知道，對我的施暴者目前仍然住在加州、在鄉村俱樂部消磨時間、在你們的兒童醫院做志工。這種事不僅僅只發生在其他家庭、其他社區或其他國家。它無處不在。」

帕翠夏․古馳在發表的聲明中表示，她「對魯法洛給雅麗珊黛帶來的痛苦，深表歉意」，但她否認札里尼針對自己和帕隆博的指控。魯法洛的一名律師表示，魯法洛沒有收到相關法律文件，目前無法直接回應指控，但他「強烈而明確的否認被告知這些事情」。 報導指出，多年來，古馳家族多次捲入逃稅、仇恨和謀殺的事件中。相關報導及更多照片請看這裡