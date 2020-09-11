　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Gucci家族爆震撼性醜聞：創辨人外孫女控繼父性虐16年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雅麗珊黛․札里尼控告前繼父對她性虐待長達16年！（圖／YouTube／Alexandra Gucci兒童基金會)

雅麗珊黛․札里尼控告前繼父對她性虐待長達16年！（圖／YouTube／Alexandra Gucci兒童基金會)

國際中心／綜合報導

英國《衛報》報導，奧爾多․古馳(Aldo Gucci)將義大利一家小型手工藝公司打造成全球知名時尚品牌。 他的外孫女、現年35歲的雅麗珊黛․札里尼(Alexandra Zarini)最近卻向美國法院提起訴訟，指控繼父對她進行了長達16年的性虐待！

在洛杉磯加州高等法院提起的這宗訴訟裡，札里尼描述了前繼父約瑟夫․魯法洛(Joseph Ruffalo)多年來的性虐待、以及已跟繼交離婚的母親帕翠夏․古馳(Patricia Gucci)與外祖母帕隆博(Bruna Palombo)的共謀和掩蓋。

札里尼在訴訟中稱，魯法洛從她6歲到22歲期間一直對她進行性虐待。 《紐約時報》首先披露了這起訴訟案。札里尼指控魯法洛經常裸體和她同床，愛撫她，並試圖用手侵犯她的身體。

札里尼時聲稱，魯法洛會在她面前暴露自己的生殖器、並且在她身上摩蹭。札里尼又說，不僅她的母親允許前繼父繼續這些猥褻行為，她的外祖母更要求她「保持沉默，掩蓋真相」。

起訴書指出，札里尼的母親和外祖母「試圖不惜一切代價避免醜聞曝光，因為她們認為，這可能會毀了Gucci的招牌、並且會讓她們付出數百萬美元的代價。」

札里尼的起訴書中同時指控母親會毆打她、甚至有時還試圖勒死她。魯法洛則藉機聲稱「拯救」繼女，實際上卻藉著監護人的身份性虐她。

札里尼說，當魯法洛朝她的臥室走去時，她聽到他杯中蘇格蘭威士忌拌著的冰塊發出喀喀聲響，她就知道要遭到性虐了。她同時指控魯法洛慫恿她使用古柯鹼和冰毒。

札里裡尼在她律師公布的一段影片中說：「如果你認為這種事不會發生在比佛利山，那麼你應該知道，對我的施暴者目前仍然住在加州、在鄉村俱樂部消磨時間、在你們的兒童醫院做志工。這種事不僅僅只發生在其他家庭、其他社區或其他國家。它無處不在。」

帕翠夏․古馳在發表的聲明中表示，她「對魯法洛給雅麗珊黛帶來的痛苦，深表歉意」，但她否認札里尼針對自己和帕隆博的指控。魯法洛的一名律師表示，魯法洛沒有收到相關法律文件，目前無法直接回應指控，但他「強烈而明確的否認被告知這些事情」。 報導指出，多年來，古馳家族多次捲入逃稅、仇恨和謀殺的事件中。相關報導及更多照片請看這裡

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
桃園1歲女嬰頭部重創全身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收
快訊／高雄前鎮驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人
快訊／南韓樂團主唱身亡　得年26歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婦產科淫醫性侵數十名病人遭起訴　楊安澤之妻也受害

為獲得美國新冠疫苗，菲總統杜特蒂特赦美軍殺人犯

要乾淨哦！疫情期間，英國對「全裸家政婦」需求激增

為了毒品，毒癮女被迫跟狗狗發生性行為　還有人錄影！

歐洲最大妓院「帕莎」不敵新冠疫情　申請破產保護

以為燉了一根男人大GG　美國師奶嚇得報警，驚動法醫！

「愛愛」在瘟疫蔓延時　性工作者公開示範安全性行為

花漾女洗澎澎被針孔偷拍　視姦狼竟是閨蜜的新婚丈夫！

視訊會議抽空跟女秘書啪啪啪　菲國村長按錯鍵過程全錄

Gucci家族爆震撼性醜聞：創辨人外孫女控繼父性虐16年

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

Gucci家族爆震撼性醜聞：創辨人外孫女控繼父性虐16年

西班牙少年沒戴口罩！警察跪壓頸部　眾怒：這不是美國

【黃寶慧】慧眼看天下／中印邊境打響第一槍 寒冬前熱戰!？ 川普再獲和平獎提名 被爆早知病毒致命!

影／整條腿瞬間露出「在空中晃」　天花板1秒塌嚇壞女大生

呼籲各國3個月內集資150億美元抗疫　聯合國：不團結就完了

墨西哥記者斷頭躺鐵軌旁！　報導幫派新聞命喪毒梟手上

南韓外交次長訪美！建立新機制「商討分攤軍費」：拉近與中國關係

性侵小學生變態犯將出獄　韓國安山市加裝211支監視器

川普「千人造勢」要拿搖擺州　選民不戴口罩：沒事！我得過肺炎了

複製人大軍出動！南韓舉辦「傳統美人」選拔　網友酸：怎都長一樣

不斷更新／岳東華生涯百安建功　3局兄弟4比1統一

不斷更新／陳晨威滿壘敲內野強襲安打、陳仕朋傷退　3局樂天2比0富邦

中職／「波西」保護衝撞非得分　林岳平看到阻擋手勢笑出來

桃園1歲女嬰頭部重創渾身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收押

全球首次展出在台灣！Berluti 家居系列「水煮皮革花瓶」絕美登場

蘭嶼開元港「驚見台灣天團」開唱！　無預警現身...民眾擠爆搶看　

「連續勃起」2天！他急疏管清槍…沒軟過　醫一看嚇壞：快黑掉了

中職／波西條款本意保護捕手　卻變限制捕手的法條

快訊／高雄無障之家旁驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人

中職／投到一半腰部不適！　陳仕朋僅投1.2局傷退

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

只想要男孫　奶奶把女嬰淹化糞池

約旦首都郊區發生大爆炸！

超巨蜘蛛「狂嗑鳥脖」進食片曝光

人妻遭劫匪輪暴　孩子就在旁邊..

美有「俄中韓都不知」的秘密武器

川普：金正恩健康　不要低估他

印軍警告：再越線就報復！想開戰要付艱鉅代價

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

想懷寶寶　已婚女師找15歲男借種

狠師體罰「100下蹲跳」…13歲少年猝死

美軍殺人獲特赦　菲想換取疫苗

阿嬤藏24年漢堡沒壞！麥當勞：這因素是關鍵

更多熱門

相關新聞

唐氏兒登Gucci想改變殘疾人形象

唐氏兒登Gucci想改變殘疾人形象

埃塞克斯的18歲唐氏綜合症患者戈德斯坦（Ellie Goldstein）今年6月出現在Gucci與《Vogue》意大利版合作的美妝廣告，並將照片發佈在Instagram《GucciBueaty》，獲得超過11萬個讚。幕後推手是專門培育有身體或學習障礙的模特和演員的經紀公司－澤貝迪（Zebedee Management）；創始人是勞拉·約翰遜（Laura Johnson）和佐伊·普羅克特（Zoe Procter）。

連千毅曝假貨風波始末！喊告不肖廠商

連千毅曝假貨風波始末！喊告不肖廠商

It Girl秋冬必收的包款　

It Girl秋冬必收的包款　

GUCCI全新「星座DIY訂製」神美

GUCCI全新「星座DIY訂製」神美

賈姬包新增糖果色系「迷你」尺寸

賈姬包新增糖果色系「迷你」尺寸

關鍵字：

Alexandra ZariniGucci古馳

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

即／高雄前鎮乙烯外洩！副市長衝現場封路指揮防爆

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面