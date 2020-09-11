蒼井空之後...趙立堅被發現按讚Pornhub、東歐AV女優

▲大陸外交部發言人趙立堅作風強硬，被稱為「戰狼」。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸外交部發言人趙立堅曾被爆出，推特帳號追蹤日本知名前AV女優蒼井空。現在又被網友發現，他關注了全球最大色情網站「Pornhub」，和羅馬尼亞AV女優「Lea Lexis」的帳號，再度引起熱議。

推特網友「共和國足交部發言人、專業治腳氣老中醫趙立挺」10日發佈了2部影片，內容中分別可見，趙立堅的推特帳號追蹤了「HQ PornHub」，以及羅馬尼亞AV女優Lea Lexis帳號「MadeByLeaLexis」，上面充斥了各種18禁的影片。

▲趙立堅被發現推特按讚成人影音平台、AV女優。（圖／翻攝自推特）

而為了做為證據，代表影片並沒有造假，網友還特別點入追蹤中的趙立堅帳號，顯示他是擁有76.5萬人追蹤，有勾勾的正宗官方帳號，介紹也顯示「大陸外交部發言人」。

除了趙立堅之外，大陸駐英大使劉曉明9日被網友發現，用推特帳號按讚了一篇色情貼文，內容是一部穿著黑絲襪足交的影片，引起各界關注。中國駐英使館隨後回應，帳號遭反華人士駭入才會發生。

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