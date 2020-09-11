中印外長會晤　王毅：當務之急是立即停止開槍挑釁

▲印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）與大陸外交部長王毅。（圖／翻攝自大陸外交部網站）



記者劉亭／綜合報導

大陸外交部長王毅10日在莫斯科出席上海合作組織外長會，並與印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）進行會晤。王毅指出，當務之急是印度立即停止開槍挑釁等違反承諾的危險行為。

根據大陸外交部網站，王毅表示，中印兩國相鄰，存在一些分歧是正常的，但要放在適當的位置，關鍵是要堅持中印不是競爭對手、而是合作夥伴，互不構成威脅、互為發展機遇的戰略共識。

王毅也闡述，中方對於中印邊境事態的嚴正立場，強調當務之急是立即停止開槍挑釁等違反承諾的危險行為，撤回所有越線人員和裝備，盡快脫離接觸，推動局勢緩和降溫。

王毅透露，中方支持雙方邊防部隊加強現地對話，解決具體問題，也願通過外交和軍事渠道同印方保持溝通，共同致力於恢復邊境地區的和平與安寧；中印兩國作為正在快速振興的發展中大國，現在需要的是合作而不是對抗，是互信而不是猜忌。

蘇傑生表示，印方不希望看到印中邊境地區緊張局勢升級。印度的對華政策沒有變化，相信中方也沒有變化。印方始終認為，印中雙邊關係的發展，不必然以邊界問題解決為前提，也不希望走過去的回頭路。

事實上，印中關係近些年來不斷取得積極進展，兩國領導人多次會晤，就發展雙邊關係達成一系列重要共識。印方願同中方一道，通過對話談判緩解邊境緊張局勢，恢復並維護邊境地區的和平與安寧。

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