康軒董座居檢「違規外出6次」涉蓄意隱瞞！衛生局開罰最高額100萬

▲李萬吉。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）

記者洪巧藍／台北報導

康軒文教集團董事長李萬吉，遭員工爆料5日從大陸返台後，未遵守14天居家檢疫規定，擅自外出運動、騎腳踏車，7日更進公司開會，新北市衛生局原擬開罰50萬，不過，今（11）日更進一步公布指出，李萬吉9月6日至8日總計6次違規外出，考量蓄意隱瞞且違規情節重大，已於10日開出最高額罰款100萬。

新北市衛生局表示，康軒文教集團董事長李萬吉回國居家檢疫期間，不僅違反規定，還隱瞞外出次數，經民政局及警察局查證後，衛生局認定違規情節重大，對國家防疫措施嚴重不良示範並涉及危害他人健康，於10日開出100萬的最高罰單。

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衛生局表示，李男9月5日返國後居家檢疫期間，蓄意將定位手機放在家中、違反規定外出又沒有配戴口罩，衛生局依初步資料除立即送集中檢疫外，原擬開罰50萬。然而在民政局及警察局持續追蹤並釐清案情的過程中，從監視器中發現李男分別在9月6日、7日及8日各外出2次。6次違規外出時間有5次超過2個小時才返家。整個違規情事在新北市府持續追蹤調查下，決定以最高金額100萬開罰。

市府再次呼籲所有居家檢疫者，應遵守相關規定，除保護能自身健康外，也確保他人之健康。