移車用壞坐墊！他留字條「修理費會負責」　網讚爆：板橋之光

▲民眾留下紙條表示會負責修理的費用。（圖／翻攝自Facebook／我是板橋人）

記者施怡妏／綜合報導

台灣處處充滿溫情！一名網友日前將車子停在板橋農村公園，有民眾移車時不小心將他的車子坐墊用壞，因此留下一張紙條，表示會賠償修理的費用以示負責，並附上電話號碼。原PO牽車時看到紙條後感到暖心，因為對方態度很誠懇，他也大方表示「不用賠償沒關係！」

原PO在臉書「我是板橋人」發文寫道，將愛車停在農村公園，回來牽車時發現一張紙條，上面寫著，「不好意思，移車的時候把您的坐墊用壞了，我留下我的電話，修理多少錢我這邊會賠償，因為不知道怎麼等您，只好先離開，再麻煩您跟我聯絡。」

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誠懇真摯的態度讓原PO很感動，沒想到世界上還有這麼溫暖的人，他也在貼文上寫下，「因為您的留言很誠懇，沒有關係不用賠償，坐墊也剛好要換了，謝謝您，原來世界很美好。」

貼文一出後，許多網友留言讚爆留紙條的民眾，也讚嘆原PO有雅量，「要承認錯誤跟負擔責任也是需要勇氣，為有勇氣跟能寬恕的人一起祝福」、「有禮貌的市民！板橋之光」、「這種人就是要被保育起來」、「誠實的人遇上有德的人」、「事主承認並面對過錯值得嘉許，樓主的原諒更是美德」、「雙方都是能讓世界美好的人」。