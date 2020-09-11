愛妻出門打麻將「一去就3年」　癡心男意外揭心碎真相

▲大陸男子的愛妻出門打麻將「一去就3年」。（示意圖，非當事人／pakutaso）

圖、文／CTWANT

一名住在大陸安徽省的男子小丁，12年前與一名鄭姓女子相戀結婚，還生了一名孩子，過得相當幸福。不過，3年前妻子說要出門打麻將就再也沒有回來，小丁這段期間一直在找她，沒想到一個意外舉動竟讓他發現妻子的蹤跡，不過結局卻讓他心都碎了。

據《新浪網》報導，小丁在妻子失蹤之後曾報案，這3年間也透過各種途徑打聽她的下落，「晚上她說出去打麻將，到4點多鐘我醒了，我說怎麼還沒回來，我去找她，麻將館都關門了。就從那以後，直接晚上就走了，再也沒回來過了。」就連岳父、岳母都說這3年間完全沒有跟她聯絡過，但小丁始終不氣餒，整整找了3年。

▲癡心的小丁。（圖／新浪網）

直到不久前，小丁在滑抖音時，竟在妻子二嫂的抖音發現了妻子的身影，「才知道她跟別人有了小孩，不然我都不知道！她的小孩都2歲多了，我估計走了1年左右生這個小孩。」之後小丁的妹夫以通訊軟體找到她，她答應要回來與小丁辦離婚手續，但又再次消聲匿跡。

▲小丁的妻子和她的孩子。（圖／新浪網）

小丁現在完全找不到妻子，心都碎了，他傷心說道：「妳要是不跟我過，妳最起碼回來跟我把婚離了，也沒有必要讓我這麼長時間去找妳！更可恨的是妳還跟別人生了小孩！我們婚都還沒離呢！妳跟別人生了小孩算什麼呢？」而小丁在影片中發現妻子出沒的地方是合肥市的保利廣場，於是直接跑去待了整整1周，但都沒遇到她。

小丁表示，現在只想跟妻子好聚好散，「我心都涼了！」他也替妻子和別人生的小孩擔心，因為妻子無法和別人結婚，孩子就不能報戶口，「要是真的不回來，我就去法院起訴妳！」小丁並表示會向她討孩子的撫養費，「至於精神上的撫慰金補償，妳要是回來的話，說實話好商量。」看來小丁只是心碎，還沒有心死，真的是相當癡心。

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