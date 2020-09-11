士林夜市「地主」違法轉租國有地　議員疑關說！年爽賺暴利500萬

▲顏小姐與友人宋先生指控陳姓房東租用國有地當二房東收取租金，不僅違法也涉及逃漏稅。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市一名陳姓男子被控在士林夜市一帶承租國有地、搭建店面後，再轉租給其他不知情的攤商及店家，一年租金收入逾500萬元，卻被其中一名顏姓攤商發現，陳姓男子的行為不僅違法也涉及逃漏稅，讓她不滿表示：「陳男拿國有地收錢收得那麼爽，相關單位卻視而不見。」

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顏小姐向本刊表示，40年前包括她媽媽在內的數名攤商，與政府議定由攤商出錢，將士林夜市內原本是大水溝的地填平，攤商便能在該地上面擺攤做生意，今年5月因媽媽年事已高遂由她接手，卻意外發現原本設有營登的位置已被陳男承租。

據顏小姐調查，陳男原本在攤位附近就有私有地，他再承租週邊約30坪的國有土地，擴建成7間店面後，每間收取租金5萬元到10萬元不等，白天還另外向攤商收取5,000到1萬元不等的使用費，因為自己不願付錢給陳男，常被對方找麻煩，甚至最後連攤位也沒得擺。

顏小姐不滿控訴，從媽媽擺攤開始就設有營登也都有在繳稅，只需繳納權利金給國家就能合法做生意，現卻被陳男要求給付租金，讓她不解：「國有地本來就不行轉租，他怎麼還敢收錢？」

顏小姐的友人宋先生則抱不平表示：「陳男知道承租國有地不能再當二房東，所以他都跟其他人說是『贊助費』，不打書面契約，不留匯款紀錄，或簽立收據，每月按時叫他的媳婦跟兒子向大家收現金。」

宋先生透露，有些攤商是透過朋友介紹或看招租公告才找上陳男，根本不知陳男行為違法，顏小姐憤而向國產署與國稅局檢舉陳男的不法行徑，不料卻處處被刁難，後來才得知疑似有民意代表介入關說，因此質疑政府包庇。

▲議員的助理曾到場勘查，讓民眾懷疑介入關說。

本刊近日接獲讀者投訴，一名陳姓男子在士林夜市內承租國有地轉手牟利，每年非法獲利逾500萬，民眾事後向國產署與國稅局檢舉，卻疑似有議員介入關說，屢遭刁難，對此士林稽徵所表示「一切立案查核辦理中」，不便多作說明。

曾因此案向國稅局檢舉的攤商友人宋先生說，「議員的助理前來勘查時，文林派出所所長跟陳男都在一旁，感覺排場很不一樣，後來我打去問承辦專員，他跟我承認有壓力，感覺都有被處理過。」

顏小姐告訴本刊，她曾向其他攤商查證陳男收租還逃漏稅一事，即便攤商們都證實沒有和陳男簽合約、無匯款紀錄、都是現金給付等等，也將相關蒐證錄音交給士林稽徵所，對方還回應說顏小姐說「你很厲害」，事後卻表示正因為沒有提供「合約」或匯款紀錄，要求她繼續蒐集證據提供調查。

這讓顏小姐氣得大罵：「公務員不是領國家的錢嗎？我幫你錄音跟譯文，你們跟說我很厲害，但是你們該作的事不作叫我作，我蒐證完，你又說證據不夠。」

對此，士林稽徵所表示該案已經「立案查核辦理中」，國有署則表示將依國有財產法及租約等相關規定續處，另針對陳男佔用空地，也依規定辦理排除占用事宜。



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