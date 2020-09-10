法國將立法禁止「處女證明」　違法開立者面臨刑事處罰

▲在不少男人心目中，「新娘非處女」是個會「動搖婚姻根本」的問題。(示意圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

法國同三(9日)就《反對分裂法案》展開討論。該法案旨在制定「反伊斯蘭分離主義」計畫，法案中倡議的「立法禁止開具處女證明」條款引發巨大爭議。

「法國聯合電臺」周二報導，內政部長達爾馬寧承認，法國至今仍有醫生立具處女證明。一般情況下是在宗教婚禮上以此證明新娘是「完璧」。

早在2003年，「法國醫生協會」就呼籲醫生拒絕開立這種「毫無醫療效用、侵犯女性尊嚴」的證明。法國「國家婦產科醫生協會」更要求禁止開立處女證明，並對涉事醫生作出刑事處罰。

今年2月，法國總統馬克宏亦曾就此問題表態說：「在法蘭西共和國，不能要求女性是處女才能結婚。絕不允許宗教淩駕在法律之上。」

法國民眾同樣就處女證明展開激烈討論，支持及反對的聲音難分軒輊。支持禁止開立處女證明的人認為：這種證明是對女性的侮辱。反對者則認為，應該尊重宗教風俗。

法國RTL電臺報導，聯合國婦女署、人權事務高級專員辦事處及世衛組織曾共同呼籲禁止處女檢測，並強調「處女」身份是一種性別歧視。法國公民事務部長級代表夏帕女士表示：「法國早就應該透過立法對這種行為追究法律責任。」

一旦法國通過《反對分裂法案》，開立處女證明的醫生將面臨刑事處罰，不過婦科醫生阿戴姆認為，唯一能改變現狀的方法是教育：教育男孩、教育母親，別再把女孩當作「家庭櫥窗」來展示。她說：「國會大張旗鼓要為處女膜立法，反而顯得法國好像沒更重要的問題需要解決，讓人不解。」