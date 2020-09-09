不只故宮！葉毓蘭發豪語：中央銀行黃金還給國民黨

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨代表陳麗旭日前主張，故宮國寶是國民黨從大陸帶來台灣的，故宮門票收入應歸國民黨。對此，國民黨立委葉毓蘭9日發下豪語，她說，不只故宮國寶，中央銀行藏在新店金庫的黃金，也應還給國民黨。

葉毓蘭9日在Yahoo網路節目《風向台灣》指出，黨代表們有很多意見，蠻有趣的，也不錯，當然主張故宮那些國寶都是國民黨當年帶來的，馬上私底下群組就傳遍，「我們還有這個黃金，也是國民黨蔣介石，我們蔣總裁帶過來的」。

葉毓蘭直言，既然黨產會把國民黨逼的走投無路，「那我們另闢財源，葉毓蘭指出，「我們現在應該來主張一下，故宮的國寶以及現在中央銀行還藏在新店那邊的一個金庫裡面，這些黃金的所有權，就還給國民黨吧，作為我們國民黨的經費。」

葉毓蘭提到，當然大家會說，好像國民黨一黨獨大，可是有沒有想過，台灣就從1945年二戰結束之後，百業蕭條到現在，到1990年亞洲四小龍，都是國民黨當年帶著從大陸帶來的，不管是這些黃金國寶，或者是更重要的人才，包括孫運璿、李國鼎還有郝柏村，這些治國的人才，才把台灣建造成這樣，「如果要算帳，應該要連這個都算進去」。

陳麗旭因不滿國民黨黨產遭凍結，為此6日在國民黨全代會上致詞表示，過去泱泱大黨現在被掐著脖子，是全世界最大笑話，「撿槍都不會」，黨產被扣住了，那國民黨當初帶來的黃金可以先擱置不提，但故宮博物院裡的國寶不是台灣的，「是國民黨帶來的！」呼籲黨中央站出來，把故宮博物院寶物要回來，只要抗爭把故宮門票收入歸給國民黨，黨就有收入來源，「就讓我們好好野一野！」