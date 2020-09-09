退貨首日！加利科技傳「周轉有狀況」　消保官：消費者快來

▲加利科技退貨首日有民眾一次拿23盒口罩來退款。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

涉嫌將陸製口罩混充為台灣實名制販售的加利科技，9日開始正式退貨，工廠還沒到八點半就已經開門，但老闆遲遲還未現身，但已有多名民眾拿著口罩前來退貨，市府消保官也到場確認退貨流程無礙，並表示經統計實名制口罩已經退了一百多萬片，而現場截至十點就已經有6組民眾共退了1萬8千多元，呼籲消費者盡快前往退貨。

新北市法制局消保官主任王治宇到場察看完退貨流程後表示，9號是加利口罩退貨第一天，已經有六組民眾完成退貨，有3組是有附發票的，大概退了1萬8840元，退貨過程也沒有被刁難，流程挺快速；而他們倉庫內還有被封存的口罩，已經不會再對外銷售，至於回收的口罩加利則說也不會再賣，就先暫時放在這，等偵查告一段落再決定怎麼處理。

而消保官也有接獲民眾抱怨「藥局、中盤商拒絕退貨」，或是只能換不能退，調查後發現是因為中盤及藥局認為當初賣出去的不是單片5塊這個價錢，且民眾沒有發票等購買證明，消保官也呼籲如果民眾退貨有問題的話可以直接來到加利的工廠退貨，不會被刁難，且如果有大量的口罩可請貨運公司到府收貨，一次就能退好幾箱，但「有使用過的口罩」目前是無法退費的。

▼新北市消保官呼籲消費者盡快前往加利科技退貨。（圖／記者陳豐德翻攝）



而外界流傳，加利科技負責人林明進的現金周轉好像有問題，因為交保金高達350萬元，得向友人調度資金才能接受退貨；消保官則強調消費者盡速退貨，至少目前退費是沒問題的，如果消費者在藥局或盤商退貨遇到阻礙，也應盡速跟消保單位反應。

現場一位詹姓民眾也拿了23盒口罩前來退貨，他表示是幫親友一起退貨，沒有仔細查看口罩是MIT或陸制的，但由於已經對加利科技這個品牌不相信，所以才會前來退款。

▼詹姓民眾前來退款，並表示對加利科技這品牌已經不信任。（圖／記者陳豐德攝）



▼加利工廠倉庫內口罩被查封。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►靈牌猛晃顯靈！南投4歲女童遭虐死埋深山 恩主公帶路引正義哥揭露

►三重國中生騎Ubike倒地瀕死 警、消接力CPR和閻王搶命

►加利科技工廠外屁孩「灑口罩」怒譙：黑心貨 想上新聞隔天成真了