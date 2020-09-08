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父親竟當孫女面前性侵太太　他崩潰揭發惡行硬到底：我沒有爹了！

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（圖／翻攝網易視頻）

▲「父親當孫女面性侵兒媳」！兒：我沒有爹了。（圖／翻攝網易視頻，下同）

圖文／CTWANT 

中國山東淄博一名男子在一間公司門前拉起布條，敲鑼打鼓大聲喊道「楊光金當著18個月的孫女面性侵兒媳婦，喪盡天良！我沒有爹了，我爹是個畜生！我也沒有家了！」影片曝光後，隨即在網路上瘋傳，引起熱議。

綜合陸媒報導，這名敲鑼打鼓的男子是楊光金的兒子，疫情期間，他想方設法買機票將父母、妻子和孩子送去溫哥華，沒想到7月12日在溫哥華期間，父親竟想辦法支開母親，在家中當著18個月大孫女的面，性侵自己的兒媳婦。

由於男子的哥哥即將結婚，起初男子的妻子顧慮哥嫂婚禮，選擇延後報警，但是她仍將此事告訴了老公，並在老公的鼓勵下詢問律師，於8月3日在加拿大溫哥華報警。

兒控「父親當孫女面性侵兒媳」！公司門前敲鑼飆罵：我沒有爹了

事情曝光後，父親傳訊給兒子表示是兒媳婦主動勾引他的，訊息內容的大尺度更是令人震驚，母親也幫著父親說話，同樣是指責兒媳勾引，男子還表示，母親和哥哥為了面子，都選擇息事寧人。

為了逼父親回國，男子選擇在父親的公司門口掛起布條，敲鑼打鼓揭發父親的惡行，同時表示自己她是自己創業開公司，沒有向父親要過任何車房，包括創業也沒讓父母出一分錢，有底氣和他硬剛到底。

》影片點此

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