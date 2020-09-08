台南師教室強吻高中女！暗黑情節爆出　校方緊急回應了

▲台南一名男老師強吻女學生。（示意圖／翻攝pixabay網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南區某私立高中被爆出男老師強吻女學生小美（化名），事後更傳猥褻訊息，且女學生向校方通報被隱瞞。對此，校方表示，目前已啟動校內的性平調查，且要求該名老師不要到校上課，並對女同學進行輔導。

有網友在PTT爆料並貼出對話截圖，表示男老師2019年11月某日與兩名女同學在教室內獨處，當時一名女學生要去上廁所，男老師不顧掙扎，趁機強吻小美，直到另名女學生回教室目睹才停止。

網友表示，男老師事後傳訊息給小美說，「我不是一個好老師，我真的是一個爛人」、「就說你是討厭鬼了，可是我好喜歡討厭鬼喔」、「你是不是要我脫光光、你是不是在肖想我的香菇先生」，小美則驚恐地說「我、感、到非常驚恐，喔不，是萬分（驚恐）」。

▲台南師與女學生的對話。（圖／翻攝PTT）



原PO指出，小美在班級內是被霸凌的對象，但男老師非但不幫忙，還趁機強吻並私訊；另外，小美曾向校方通報，即使被叫去問話，最後也是沒有下文，「受害女學生當下跟他對話已經在保持冷靜，不要說這是曖昧什麼的，她只是不想要場面太尷」，「我也不是她的什麼人，只是個雞婆的路人，PO文有取得她的同意，截圖是她給我的。」

網友看完紛紛留言，「老師回的超油是在幹嘛」、「香菇先生是誰啊」、「快點吉啊」、「管不住小頭，嘔嘔嘔」、「我建議直接報警，畢竟我也不知道事情的全貌」、「剛剛查了2333是笑的意思，她幹嘛笑」。

對此，校方否認曾接獲通報，表示目前已啟動性平調查，並成立專案小組調查，男老師即日起停止到校上課，將針對學女生進行輔導，詳細案情還有待釐清。

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