風飛砂前幫主「文哥」告別式　5千人送行...超跑車隊引靈

▲新竹風飛砂幫前幫主魏錫文，8日下午舉行告別式，參加人數的超過5千人，新竹警方不敢大意，全程監控會場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹風飛砂前幫主魏錫文，8月因大腸癌病逝，9月8日下午在新竹市公道五路舉行公祭；由於文哥生前交友廣闊，來參加告別式的各個社團人數總計超過5000人，新竹市警察局第二分局為防制幫派分子乘隙滋事，事先約制各路人馬應遵守「不動員、不串聯、不以幫派之名義前往參加」，並表明警察機關嚴正執法立場。

據了解，魏錫文綽號「老猴文」、「文哥」，交友廣闊且為人海派，全省各社團不少人都提前到場弔唁；告別式會場初估超過5千人，場外各界贊助的引靈車隊，包含超跑、賓利、勞斯萊斯等，一字排開，也讓不少人大開眼界。

▲▼各界贊助的引靈車隊，有超跑、賓利、勞斯萊斯等，也讓來參加的民眾大開眼界。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹警方表示，告別式會場因人數眾多，在交通部分，由主辦單位事先向新竹市政府申請會場周遭路權，並委由義交在會場周遭路口疏導交通；另外，會場周遭重要路口設置交通疏導崗協助燈控及淨空路口，並視狀況彈性管制分流，避免車流交織而造成壅塞。

而治安部分，警方除在會場內架設高畫質遠端監錄設備監控現場，並部署優勢警力，在公祭會場周遭設置層層攔檢點，攔檢盤查出入公祭現場人員身分，總計攔查動員而來的遊覽車、盤查人數 ，其中發現未成年少年 人，除禁止進入外，並帶回本分局調查有無違反少年事件處理法，另追查幕後動員者，有無違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第15款利用少年犯罪或為不正當之行為之規定。

・52.7倍鎖水力超乾爽

►一句「救命」姑媽險被騙走30萬 老梗被識破！機警行員成功阻詐