普渡「不能拜香蕉」是錯的！　命理專家：屬土招金的吉祥水果

▲農糧署南區分署長姚志旺（左）找來著名命理專家徐英忠說明拜香蕉的好處 。（圖／取自農糧署南區分署）

記者陳崑福／屏東報導

農曆7月，由於民間習俗認為香蕉、水梨與鳳梨（旺來）諧音有「招你來」（招好兄弟）意思，影響消費者購買當季香蕉水果意願，亦連帶影響銷量及價格；農糧署南區分署8日到屏東縣長治鄉，找來著名命理師徐英忠背書，他表示，香蕉屬土，土生金是招財，且根據「台灣民俗誌」有提到普渡宴客的「贈口份」為例，就提及香蕉分贈親朋好友，這代表先人把香蕉作為福氣分享的吉祥水果，農曆7月普渡不能拜香蕉的說法是後人以訛傳訛。

農糧署南區分署表示，中元普渡祭拜，心誠則靈最重要，民眾千萬勿過度解讀，為破除民眾迷思，該分署也在中元普渡祭拜中，除了準備傳統供品外，並帶頭準備當季盛產的香蕉、檸檬、木瓜、紅龍果等美味水果也上供桌祭拜。

香蕉台語叫「金蕉」，可以招來財富，還有香蕉富含多種營養元素，對人體消化系統有很大幫助。南區分署長姚志旺說，依據命理師徐英忠的說法，「五行中香蕉屬土，土生金為招財」；且先人著作「台灣民俗誌」有提到普渡宴客的「贈口份」為例，其中就有提及香蕉分贈親朋好友，這代表先人把香蕉作為福氣分享的吉祥水果，農曆7月普渡不能拜香蕉的說法是後人以訛傳訛。

姚志旺表示，香蕉一直是一般食用及祭拜常用水果，也無所謂農曆7月不能拜香蕉的說法，現今卻出現因諧音使得拜拜不能拜香蕉的禁忌出現，捨棄本地在地水果，卻買進進口水果來祭祀，如奇異果（吉利果），若換別種名稱是否又是不一樣選擇，其實不管國內外水果，拜拜誠心最重要，如果能幫助國內農業，自然得到先人的庇佑。如命理大師徐英忠所講的，拜香蕉有招財的意思，應該可以破解一般民眾的迷思。

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