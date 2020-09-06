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Galaxy S21 Plus傳有超大電池！　中國3C網洩「三星2夯機」規格

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲三星Galaxy Note20系列上市記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲三星Galaxy S21（S30）Plus傳將有超大電池。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

Galaxy 21（S30）系列相關消息不斷釋出！根據外媒《MySmartPrice》指出，三星兩款機種已通過中國的3C認證網站。首先是Galaxy S21，標示為EB-BG991ABY（SM-G991），電池額定容量為3,880mAh；另一款是EB-BG996ABY（SM-G996），據稱是Galaxy S21 Plus的型號，電池額定容量是4,660mAh。

據傳，儘管Galaxy S21將延續前一型號的4,000mAh電池，但Galaxy S21 Plus的電池容量將大於Galaxy S20 Plus的4,500mA電池。為了快速補充電力，三星計劃推出60W快速充電。另外，該網站還顯示Galaxy S21電池將由中國公司寧德時代新能源科技（Ningde Amperex Technology Limited）生產。

Galaxy S21對Galaxy S20 更新、進行改進，例如增加新版本的ISOCELL Bright HM1 108MP傳感器和高通公司的新型3D Sonic Max超音螢幕下指紋辨識技術；Galaxy S21 Ultra也將跟S Pen相容，但不代表三星將中止Note系列。大部分產品可能使用高通驍龍875處理器，其他則用Exynos1000，且會跟三星最近宣布最快、容量最大的DRAM配合使用。

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