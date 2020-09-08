違建遭拆好生氣！屋主放大絕　一刀剪斷「吊掛工人安全繩」

▲工人吊掛工作。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

違建不只對外觀造成影響，也會對房子的安全結構造成隱憂。大陸浙江省一名男子住在一棟高樓中，他將陽台整個封死，遭到負責管理的物業人員警告，並找來工人打算以吊掛方式插除違建，沒想到屋主一怒之下，竟將工人身上的安全繩直接剪斷！

據《新浪網》報導，這個離譜事件發生在浙江省杭州市的一個社區，雖然所有住戶住進來時，都簽了《臨時管理公約》，但還是有人不肯遵守。物業表示，大約從1個月前開始，有許多住戶會自己將陽台封起、讓室內空間變大，但這在公約裡是被禁止的行為。

物業勸說無效，就直接聘雇「蜘蛛人」工人，在身上綁了安全繩之後，吊掛到違建的陽台外，打算直接從外側拆除違建。沒想到屋主相當固執，明明有錯在先，竟還犯法在後，拿出剪刀一把剪斷工人身上的安全繩！

據了解，工人最後平安無事，可說是虛驚一場，但此事在網路上流傳開來；目前為止尚未有屋主被逮捕的消息，但許多網友紛紛指責該屋主對工人的生命造成危害，已經涉嫌謀殺，認為是犯法的行為。

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